Doanh nghiệp dệt may, da giày ở TP HCM tuyển hàng chục nghìn công nhân

Có hơn 80 doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM, trong đó có nhiều nhà máy dệt may, da giày, muốn tuyển khoảng 20.000 lao động dịp cuối năm.

Thông tin được Liên đoàn lao động TP HCM cho biết sáng 14/12. Các doanh nghiệp tuyển dụng sẽ tham gia ngày hội kết nối việc làm tổ chức vào chủ nhật 17/12 tại Cung văn hóa lao động thành phố. Mỗi công ty tuyển từ vài trăm đến hàng nghìn công nhân.

Người lao động tìm việc tại sàn giao dịch việc làm tổ chức cuối tháng 11 ở TP Thủ Đức. Ảnh: Lê Tuyết

Công ty TNHH Wordon Việt Nam ở Khu công nghiệp Đông Nam (huyện Củ Chi) là doanh nghiệp tuyển số lượng lớn nhất với gần 8.000 công nhân. Bà Mai Thị Hồng Ngọc, phụ trách tuyển dụng, cho biết do đơn hàng ổn định nên ban giám đốc quyết định mở rộng xưởng sản xuất. Hiện nhà máy mới đi vào hoạt động nên cần số lượng lớn nhân sự.

Các vị trí tuyển mới gồm công nhân may, cắt, in, tổ trưởng; thu nhập mỗi tháng từ 7-10 triệu đồng, thưởng tết và các khoản phụ cấp. Độ tuổi công nhân may từ 18-40, các vị trí khác vẫn nhận lao động đến 45 tuổi. Tùy nhu cầu, lao động có thể được bố trí ở ký túc xác của công ty hoặc theo xe đưa rước.

Tương tự, do mở rộng xưởng sản xuất, Công ty TNHH Đông Nam Việt Nam ở huyện Hóc Môn muốn tuyển mới hơn 500 công nhân. Các vị trí tuyển gồm thợ may, ủi, kiểm hàng... Đại diện bộ phận tuyển dụng cho hay nhà máy nhận lao động đến 45 tuổi. Tùy vào đơn giá sản phẩm, tay nghề, thu nhập của công nhân sẽ đạt từ 8-15 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài các công ty may, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất da giày cũng có nhu cầu tuyển dụng trở lại sau thời gian phải cắt lao động do đơn hàng sụt giảm.

Đơn cử, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam ở quận Bình Tân cần tuyển mới 110 công nhân nam làm ở khâu sản xuất đế giày. Ông Đỗ Minh Quân, phụ trách tuyển dụng, cho biết mức lương tối thiểu của lao động từ 6-6,5 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể tăng ca. Công ty tuyển đến 45 tuổi. Công ty TNHH Lạc Tỷ ở quận Bình Tân cũng tuyển mới hơn 200 công nhân.

Công nhân may Công ty Việt Thắng Jean, TP Thủ Đức, TP HCM, sáng 10/11. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động TP HCM, cho biết ngoài các doanh nghiệp sản xuất nhiều công ty cũng đăng tuyển lao động thời vụ hoặc hợp tác phát triển kinh doanh như Công ty CP Máy tính viện (quận Phú Nhuận) cần tuyển 1.000 kỹ thuật viên sửa chữa bảo hành vi tính, Công ty CP Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam cần tuyển 1.000 nhân viên thời vụ dịp Tết...

"Tùy vào nhu cầu và mong muốn, người lao động có thể lựa chọn các công việc phù hợp", ông Tâm nói. Ngày hội kết nối việc làm kỳ vọng sẽ phần nào giải quyết việc làm, thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố khi Tết đã cận kề.

Số liệu của Trung tâm dịch vụ việc làm, từ đầu năm đến nay, hơn 156.000 lao động mất việc trên địa bàn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 9,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do sản xuất khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp dệt may, da giày ít đơn hàng nên đã cắt giảm lao động.

Lãnh đạo liên đoàn lao động TP HCM cho rằng nhiều lao động mất việc có xu hướng về quê sớm, tuy nhiên nếu chịu khó ở lại nhận việc vào thời điểm này sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn. "Ra Tết, khi quay lại thành phố công nhân đã có sẵn công việc, bắt nhịp nhanh hơn nên cuộc sống không bị xáo trộn", ông Tâm nói.

Lê Tuyết