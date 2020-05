Doanh nghiệp coi Luật an ninh Hong Kong như 'viên thuốc đắng'

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại Hong Kong sẵn sàng chấp nhận luật an ninh gây tranh cãi để chấm dứt bất ổn kéo dài nhiều tháng qua ở đây.

Năm ngoái, khi 2 triệu người đổ ra đường phố Hong Kong để phản đối dự luật dẫn độ, rất nhiều giám đốc ngân hàng, luật sư và lãnh đạo doanh nghiệp đa quốc gia tại đây đã lặng lẽ ủng hộ họ. Nhưng khi biểu tình bùng phát vài ngày gần đây khi Bắc Kinh muốn áp luật an ninh quốc gia lên Hong Kong, sự ủng hộ đó bắt đầu phai nhạt.

Trên Financial Times, một số lãnh đạo trong các ngành dịch vụ chuyên nghiệp ở Hong Kong, như hãng luật, ngân hàng, cho biết họ sẽ chấp nhận luật mới nếu nó giúp thành phố này bình yên trở lại.

"Có ai ở đây thích luật an ninh quốc gia không?", một luật sư tại Hong Kong cho biết, "Nó cũng như hỏi người ta rằng Anh có muốn uống loại thuốc nhiều tác dụng phụ khủng khiếp không? Chắc chắn loại thuốc này sẽ gây tổn thương, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận".

Cảnh sát Hong Kong được huy động để trấn áp người biểu tình phản đối luật an ninh. Ảnh: Bloomberg

Họ thay đổi quan điểm sau khi hình ảnh của Hong Kong chuyển từ một nơi an toàn, dễ kinh doanh thành địa điểm thường xuyên diễn ra biểu tình, đường phố kẹt cứng và đầy hơi cay. Các doanh nghiệp chấp nhận dự luật, dù Mỹ đe dọa tước bỏ quy chế thương mại đặc biệt dành cho Hong Kong và thành phố này cũng có nguy cơ đánh mất vị thế trung tâm tài chính châu Á.

Cách đây vài giờ, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết xây dựng luật này. Luật an ninh mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Luật cũng có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố.

Phòng thương mại Mỹ tại Hong Kong cảnh báo luật này có thể làm dấy lên lo ngại về việc tuân thủ pháp luật tại Hong Kong và vị thế của thành phố này. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tại đây đang rất muốn bất ổn chấm dứt. Bất ổn đã đẩy Hong Kong vào suy thoái và gây gián đoạn nghiêm trọng lĩnh vực tài chính của thành phố này. Nó cũng khiến các doanh nghiệp khó tuyển dụng và giữ chân người tài.

"Hong Kong đang chết dần", một lãnh đạo ngân hàng cho biết.

Stuart Witchell - lãnh đạo khu vực châu Á Thái Bình Dương tại hãng tư vấn Berkeley Research nói rằng từ năm ngoái, các doanh nghiệp đã cân nhắc lại sự hiện diện của họ tại đây do các cuộc biểu tình. "Tùy vào mức độ biến động sắp tới, rất có thể chúng ta sẽ thấy các lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao rời Hong Kong. Không chỉ công ty nước ngoài đâu, mà một số doanh nghiệp Hong Kong cũng sẽ phải đánh giá lại kế hoạch tương lai", ông nói.

Các ngân hàng như HSBC và Standard Chartered - một trong hai công ty nhiều nhân viên nhất ngành này tại đây, đến nay vẫn im lặng. Họ vẫn đang cố duy trì sự cân bằng giữa Bắc Kinh và người biểu tình.

James Tunkey - COO hãng tư vấn rủi ro I-OnAsia cho biết khi các cuộc biểu tình mới nổ ra, các lãnh đạo vẫn thông cảm với người tham gia. Nhưng hiện tại, nhiều doanh nghiệp đa quốc gia và ngân hàng đã sẵn sàng chấp nhận kế hoạch của Bắc Kinh.

Giới chức Hong Kong cho biết chấm dứt bất ổn và đảm bảo vị thế trung tâm tài chính của Hong Kong là điều tối quan trọng. Joseph Yam - lãnh đạo Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hong Kong cho biết "luật này sẽ đưa Hong Kong ổn định trở lại, và các hoạt động tài chính quốc tế sẽ tiếp tục diễn ra tại đây mà không ai phải lo lắng điều gì".

Dù vậy, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua cho biết Hong Kong không còn tự chủ nữa. Việc này làm dấy lên nguy cơ Washington gỡ bỏ quy chế thương mại đặc biệt cho thành phố này. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng động thái này chỉ mang tính biểu tượng và vẫn là thứ yếu so với việc đưa thành phố này thoát khỏi bất ổn đã kéo dài nhiều tháng qua.

Hong Kong đóng vai trò là cửa ngõ để đưa vốn vào và ra khỏi Trung Quốc. Ở đây có cả các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc lẫn các nhà băng phương tây lớn như Citi hay Goldman Sachs. Một lãnh đạo hàng đầu tại một ngân hàng quốc doanh Trung Quốc cho biết nếu không có sự can thiệp như luật an ninh quốc gia, Hong Kong sẽ không còn hữu dụng với Bắc Kinh nữa.

"Mọi người ở đây đang chế tạo bom. Các nhân viên của chúng tôi thì chịu nhiều mối đe dọa. Nếu mọi chuyện tiếp diễn thế này, ai còn kinh doanh được ở đây nữa?", ông nói.

Dù vậy, việc chấp nhận không hề dễ dàng với những người mà chỉ một năm trước còn không tưởng tượng được sẽ ủng hộ điều luật như thế này. "Thật đau đớn. Tôi sẽ phải uống viên thuốc này và mặc kệ các phản ứng phụ", người luật sư ở trên cho biết.

Hà Thu (theo Financial Times)