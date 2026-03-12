Doanh nghiệp chuyển phát đồng loạt phụ thu phí xăng, dầu

Vietnam Post, Viettel Post và GHTK thông báo áp dụng phụ phí xăng dầu đối với dịch vụ vận chuyển, trong bối cảnh giá biến động mạnh.

Giao hàng tiết kiệm (GHTK) là đơn vị triển khai sớm nhất. Theo thông báo của doanh nghiệp, phụ phí xăng dầu được áp dụng từ ngày 10/3. Mức phụ phí 10,29% dành cho dịch vụ chuyển phát nhanh dưới 20 kg - Express/Xfast và 17,15% với dịch vụ chuyển hàng cồng kềnh - BBS. Đến chiều 12/3, công ty giảm mức phụ phí lần lượt xuống còn 6,35% và 10%, theo đà giảm của giá nhiên liệu.

Doanh nghiệp cho biết chỉ số được tính theo cơ chế linh hoạt, căn cứ trên giá xăng dầu do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố. Phụ phí được áp dụng "nhằm phản ánh kịp thời biến động giá nhiên liệu trên thị trường", thông báo của doanh nghiệp nêu.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cũng công bố điều chỉnh với một số dịch vụ chuyển phát. Cụ thể, phụ phí dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn tăng 5% từ ngày 10/3. Phụ phí xăng dầu đối với bưu phẩm, bưu kiện chuyển phát quốc tế tăng 10% từ 12/3, so với đơn giá hiện tại.

Vietnam Post giải thích việc điều chỉnh được "tính toán thận trọng" trên cơ sở biến động chi phí nhiên liệu và vận tải. Ngoài việc có thêm phụ phí xăng dầu, giá cước cơ bản các dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế vẫn giữ ổn định.

"Đây là giải pháp linh hoạt nhằm bảo đảm hoạt động chuyển phát duy trì ổn định và an toàn trong bối cảnh chi phí logistics tăng cao", đại diện Vietnam Post nói. Để tối ưu chi phí, doanh nghiệp sẽ mở rộng vận tải đa phương thức, kết hợp đường bộ và đường sắt nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giám sát để rút ngắn thời gian xử lý tại các trung tâm chia chọn, nhất là với đơn hàng quốc tế.

Một đơn vị khác là Viettel Post cũng thông báo áp dụng phụ phí xăng dầu từ ngày 16/3. Mức phụ thu được xác định bằng 10% cước vận chuyển của đơn hàng và áp dụng cho toàn bộ dịch vụ chuyển phát trong nước.

Về lâu dài, ngoài giải pháp tối ưu chi phí, Viettel Post sẽ thử nghiệm phương tiện vận chuyển bằng xe điện và đa dạng hóa các gói dịch vụ theo nhu cầu. Người dùng có đơn hàng không gấp có thể lựa chọn phương án giao chậm hơn để tiết kiệm.

Tại Việt Nam, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động vận tải, tác động trực tiếp tới vận hành. Do đó, doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, logistics chịu ảnh hưởng đáng kể trước biến động địa chính trị tại Trung Đông. Cơ chế phụ thu nhiên liệu là giải pháp phổ biến trong ngành logistics quốc tế nhằm chia sẻ rủi ro phát sinh từ thị trường năng lượng.

Thông báo phụ thu của các doanh nghiệp chuyển phát được đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước liên tục tăng giảm những ngày gần đây. Tối 10/3, giá xăng tăng hơn 2.000 đồng một lít, lên 29.120 với xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường). Tuy nhiên, tối 11/3, nhiều mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm, có loại giảm gần 4.000 đồng mỗi lít.

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2025, doanh thu lĩnh vực bưu chính đạt 87.000 tỷ đồng, với sản lượng 4,2 tỷ bưu gửi. Việt Nam có Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IPD) thuộc nhóm 8/10 theo đánh giá xếp hạng của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).

Nhận định về vai trò của lĩnh vực bưu chính, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế số, bưu chính không phải một loại dịch vụ, mà phải được coi là một trụ cột hạ tầng phát triển quốc gia, là "đường cao tốc vật chất" và "đường cao tốc logistics".

