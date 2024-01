Đoàn Văn Hậu và vợ dự tiệc cưới nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường hát cùng một số người bạn như nhóm Oplus, nhạc sĩ Dương Trường Giang.

Nguyễn Đức Cường, 41 tuổi, nổi tiếng với các sáng tác Nồng nàn Hà Nội (2007), Nếu như anh đến(2013). Năm 2008, Em trong mắt tôido anh sáng tác và hát đoạt giải dành cho ca sĩ thể hiện, phối khí và được tôn vinh là Bài hát của tháng tại Bài hát Việt.

Vũ Hạnh Nguyên, 34 tuổi, lớn lên trong gia đình khá giả, từng là hot girl đình đám ở Hà Nội với biệt danh "yêu nữ hàng hiệu". Cô giành giải ba Siêu mẫu miền Bắc 2004 nhưng sau đó ít hoạt động thời trang.

Vũ Hạnh Nguyên từng lấn sân ca hát với Nobody - cover ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls, The boy so hot- tự sáng tác và Nevermore- kết hợp cùng Hoàng Touliver. Năm 2017, cô ra mắt MV Nếu như còn yêu, song ca cùng Nguyễn Đức Cường.