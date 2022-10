Đoàn Thiên Ân: 'Tôi không chậm chạp như Chủ tịch Miss Grand chê'

Thiên Ân khóc vì được khán giả, đồng nghiệp bảo vệ, yêu thương khi cô bị Chủ tịch Miss Grand chê chậm chạp, hình thể không chuẩn.

Người đẹp có 22 ngày thi Miss Grand International 2022, vào top 20 chung cuộc. Kết quả của Thiên Ân gây tranh luận trên mạng xã hội khi nhiều khán giả cho rằng cô xứng đáng đạt vị trí cao hơn. Ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch cuộc thi - sau đó livestream nói lý do Thiên An trượt top 10 do ngoại hình không chuẩn, vòng phỏng vấn kín đạt 0 điểm, quá chậm chạp...

Nhận xét của người đứng đầu sân chơi nhan sắc khiến fan sắc đẹp Việt bức xúc, thậm chí cho rằng lời lẽ của ông có sắc thái "body shamming" (miệt thị về ngoại hình). Nhiều người đẹp như Hà Anh, Minh Tú, Thúy Vân... cũng lên tiếng bảo vệ Thiên Ân, muốn tổ chức Miss Grand có lời xin lỗi cô.

Đoàn Thiên Ân tại buổi giao lưu cùng độc giả VnExpress, ngày 27/10. Ảnh: Quỳnh Trần

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê Long An, cao 1,75 mét, nặng 60 kg, số đo ba vòng lần lượt 88,5-66-98 cm. Cô hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghiệp TP HCM. Người đẹp tham gia sân chơi nhan sắc quốc tế chỉ sau ba ngày đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 hôm 1/10 ở TP HCM. Thiên Ân chỉ có hai ngày chụp ảnh profile, thử trang phục, hoàn tất các thủ tục.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Miss Grand International được đánh giá thuộc Top 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, cùng Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia.

Cuộc thi năm nay bắt đầu từ ngày 4 đến 25/10. Isabella Menin - người đẹp đến từ Brazil giành vương miện. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét ban tổ chức lạm dụng việc câu tương tác qua việc kêu gọi khán giả bình chọn nhiều nội dung trên Facebook, Instagram.

Tân Cao - Thịnh Khang