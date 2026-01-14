Đoàn tàu, lâu đài băng lung linh trong lễ hội ở Cáp Nhĩ Tân

Khối lượng băng được sử dụng năm nay là hơn 400.000 m3.

Sự thành công của lễ hội phản ánh chiến lược của Trung Quốc trong việc định vị nền kinh tế băng tuyết là một trong những động lực tăng trưởng chính. Quy mô ngành này đã vượt 143 tỷ USD vào năm 2025 với hơn 14.000 doanh nghiệp hoạt động trên toàn quốc và dự kiến chạm mốc 215 tỷ USD vào năm 2030.