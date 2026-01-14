Đoàn tàu, lâu đài băng lung linh trong lễ hội ở Cáp Nhĩ Tân

Lễ hội Băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân lần thứ 42 khai mạc hôm 5/1 tại khu Công viên Thế giới Băng tuyết thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Lễ hội kéo dài tới hết tháng 2, trùng với nhiều ngày lễ lớn ở Trung Quốc như Tết Nguyên đán và Tết Nguyên tiêu.
Du khách chụp ảnh trước mô hình đoàn tàu làm từ băng.
Đây là công viên về chủ đề băng tuyết lớn nhất thế giới, rộng 1,2 triệu m2 và đã mở cửa 27 năm liên tục. Công viên trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm.
Đây là công viên về chủ đề băng tuyết lớn nhất thế giới, rộng 1,2 triệu m2 và đã mở cửa 27 năm liên tục. Công viên trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm.
Du khách tạo dáng với tuyết nhân tạo trong công viên.
Các nghệ sĩ điêu khắc băng hoàn thành tác phẩm trước khi lễ hội khai mạc hôm 4/1.
Dưới ánh đèn đêm, sự kết hợp giữa trình diễn mapping 3D và công nghệ tương tác đã biến các khối băng tinh khiết thành những tác phẩm nghệ thuật đa sắc màu, mang lại trải nghiệm thị giác huyền ảo cho du khách.
Cầu trượt băng nhìn từ trên cao.
Du khách chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái.
Khối lượng băng được sử dụng năm nay là hơn 400.000 m3.
Sự thành công của lễ hội phản ánh chiến lược của Trung Quốc trong việc định vị nền kinh tế băng tuyết là một trong những động lực tăng trưởng chính. Quy mô ngành này đã vượt 143 tỷ USD vào năm 2025 với hơn 14.000 doanh nghiệp hoạt động trên toàn quốc và dự kiến chạm mốc 215 tỷ USD vào năm 2030.
Du khách có thể tham gia câu cá mùa đông, trượt băng, đá bóng trên tuyết, trượt máng băng dài 521 m.
Những người yêu bơi lội khởi động làm nóng cơ thể trước khi bơi trong nước lạnh ở công viên.
Người đàn ông bám tay vào thang kim loại phủ băng, bước lên bờ sau màn nhảy xuống hồ bơi.
Hai em bé thích thú trượt trên mặt băng.
Theo chính quyền địa phương, trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, Cáp Nhĩ Tân đã đón 1,4 triệu khách du lịch, tăng 11,4% so với năm ngoái.
"Tôi đã đặt vé tham quan các điểm du lịch nổi tiếng và đặt phòng khách sạn trước nửa tháng", Ru Xiaoqi, du khách đến từ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô cho biết. "Tôi cảm thấy điều đó vô cùng đáng giá".
"Toàn thành phố thể hiện sự quan tâm chu đáo đối với du khách, cung cấp hướng dẫn song ngữ và nước nóng miễn phí. Mọi chi tiết đều tuyệt vời và trải nghiệm vượt xa mong đợi", cô nói.
Hồng Hạnh (Ảnh: AP/AFP)