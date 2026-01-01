Lễ hội băng tuyết chào năm mới ở Nội Mông

Trong ảnh là toàn cảnh thành phố Hohhot sau trận tuyết rơi hôm 13/12/2025.

Lễ hội ở Hohhot năm nay giới thiệu 3 tuyến đường theo chủ đề riêng. Đầu tiên là trục văn hóa và lịch sử dài hơn 6 km kết nối chín địa điểm, trong đó có Quảng trường Dazhao.

Tiếp đến là trục văn hóa hiện đại với chiều dài tương đương, chạy dọc theo Đại lộ Con đường Tơ lụa và bao gồm bảy địa điểm, trong đó có Bảo tàng Điêu khắc Hohhot.

Cuối cùng là tuyến đường thời thượng dài 4,2 km, tập trung vào các khu mua sắm, thu hút giới trẻ tham gia.