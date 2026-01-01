Lễ hội băng tuyết chào năm mới ở Nội Mông

Lễ hội Băng tuyết Hạnh phúc được tổ chức tại công viên văn hóa quân sự Daheihe ở thành phố Hohhot, thuộc khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc từ ngày 31/12/2025.
Sự kiện đã thu hút đông đảo du khách tới để chào đón năm mới 2026. Đây là lần thứ 5 thành phố Hohhot tổ chức lễ hội này.
Ngoài tham quan những tác phẩm điêu khắc từ băng tuyết, du khách cũng có thể thưởng thức các màn trình diễn hoa sắt mãn nhãn.
Đây là loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc, trong đó người biểu diễn ném sắt nóng chảy vào không trung để tạo ra màn pháo hoa lấp lánh, giống như những bông hoa đang nở.
Khách tham quan đi dạo giữa ánh đèn lung linh ở công viên văn hóa quân sự Daheihe.
Bé gái chơi cầu trượt bằng băng tại lễ hội.
Du khách cũng có thể xem chim cánh cụt biểu diễn, ngắm đèn lồng và thưởng thức nhiều đặc sản địa phương.
Lễ hội Băng tuyết Hạnh phúc nằm trong chuỗi sự kiện chào đón năm 2026 với chủ đề "Hohhot bùng nhiệt: Lễ hội đón năm mới toàn thành phố", diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 3/1/2026.
Trong ảnh là toàn cảnh thành phố Hohhot sau trận tuyết rơi hôm 13/12/2025.
Lễ hội ở Hohhot năm nay giới thiệu 3 tuyến đường theo chủ đề riêng. Đầu tiên là trục văn hóa và lịch sử dài hơn 6 km kết nối chín địa điểm, trong đó có Quảng trường Dazhao.
Tiếp đến là trục văn hóa hiện đại với chiều dài tương đương, chạy dọc theo Đại lộ Con đường Tơ lụa và bao gồm bảy địa điểm, trong đó có Bảo tàng Điêu khắc Hohhot.
Cuối cùng là tuyến đường thời thượng dài 4,2 km, tập trung vào các khu mua sắm, thu hút giới trẻ tham gia.
Thanh Tâm (Ảnh: Xinhua, AFP)