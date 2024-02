Đoàn phim Park Min Young được thưởng chuyến du lịch Việt Nam

Các diễn viên và êkíp phim "Cô đi mà lấy chồng tôi" có Park Min Young đóng chính, sẽ nghỉ dưỡng ở Việt Nam vào tháng 3.

Ngày 5/2, trang Star News đưa tin: "Vì tác phẩm đang nhận được sự ủng hộ lớn, phía công ty sản xuất thưởng một kỳ nghỉ để tri ân sự chăm chỉ của các diễn viên và đội ngũ sản xuất". Họ cho biết êkíp sẽ đến Việt Nam nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể. Trước đó, đoàn phim đã quay cảnh cuối cùng, tổ chức tiệc tổng kết ở Seoul vào ngày 15/1.

Từ trái sang: Na In Wo (vai Yoo Ji Hyuk), Park Min Young (vai Kang Ji Won), đạo diễn Park Won Guk, Lee Gi Kwang (vai Baek Eun Ho), Song Ha Yoon (vai Jung Soo Min), Lee Yi Kyung (vai Park Min Hwan) tại buổi họp báo ra mắt phim hôm 1/1. Ảnh: tvN

Những năm gần đây, Việt Nam là điểm đến của nhiều sao Hàn. Năm ngoái, nhiều nghệ sĩ như Hani (nhóm Exid), Arin (Oh My Girl), Seungwoo (VICTON) đăng ảnh ở Nha Trang, Huế. Tháng 2/2023, dàn nghệ sĩ chương trình Master in the house có mặt ở Hà Nội, gặp gỡ huấn luyện viên Park Hang Seo, thưởng thức món chả cá. Khi sang Việt Nam biểu diễn, nhiều nghệ sĩ như Blackpink, Super Junior, Bambam cũng thể hiện niềm yêu thích với ẩm thực Việt.

Theo Nielsen Korea, bộ phim đang được đón nhận rộng rãi ở Hàn Quốc, với rating vượt mức 10%. Series cũng vào bảng xếp hạng top 10 tại nhiều nơi như Nhật Bản, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore.

Tác phẩm kể về Kang Ji Won (Park Min Young đóng), cô gái mồ côi hiền lành, chăm chỉ. Ji Won có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Min Hwan. Khi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, cô phát hiện chồng và bạn thân nhất ngoại tình, có ý định trục lợi bảo hiểm sau khi cô qua đời. Trong lúc xô xát với chồng và nhân tình, cô vô tình bị giết chết. Ji Won sống lại và quay về thời điểm 10 năm trước, lên kế hoạch trả thù chồng và bạn thân.

Một số cảnh trong phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' Một số cảnh trong phim "Cô đi mà lấy chồng tôi", phát sóng hồi ngày 1/1. Video: tvN

Dàn nghệ sĩ được khen nhập vai sinh động. Park Min Young diễn tốt cảnh nhân vật phẫn nộ khi phát hiện bị phản bội, hốt hoảng khi trở về quá khứ. Sau khi thích nghi hoàn cảnh, Ji Won có toát lên vẻ lém lỉnh, thông minh.

Các nhân vật thứ chính và phụ cũng mang màu sắc riêng. Tài tử Bỗng dưng trúng số Lee Yi Kyung đóng Park Min Hwan - gã đàn ông ích kỷ, trăng hoa. Dù vào vai phản diện, nhân vật được nhiều khán giả yêu thích bởi lối diễn hài hước.

Cô đi mà lấy chồng tôi (tên gốc: Marry My Husband) chuyển thể từ webtoon cùng tên của Sung So Jak. Kịch bản phim do Shin Yoo Dam viết, Park Won Guk và Han Jin Seon đạo diễn, dài 16 tập.

Thanh Thanh (theo Star News)