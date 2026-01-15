Đoán giá trang phục của sao Việt

Bằng quan sát, phán đoán cũng như sự am hiểu thời trang, bạn hãy định giá các thiết kế được Hồ Ngọc Hà, Tiểu Vy và các sao lựa chọn.

* Hãy bấm vào các lựa chọn để xem đáp án.

Hôm 9/1, hoa hậu Phương Khánh chia sẻ bộ ảnh áo dài đón Tết Bính Ngọ 2026. Cô tạo dáng trên phố với tà áo dài gấm đắp ren theo mốt "áo phú bà" đang hot năm nay. Hãy đoán giá của thiết kế này.

A. 8,6 triệu đồng

B. 9,6 triệu đồng

C. 10,6 triệu đồng

Tiểu Vy diện váy dáng cape màu kem trong một sự kiện thời trang tháng 12/2025 ở TP HCM. Hãy đoán giá của mẫu đầm dự tiệc này.

A. 4,5 triệu đồng

B. 6,5 triệu đồng

C. 8,5 triệu đồng

Tuyết Lan diện váy tối giản dự sự kiện

Tham dự một sự kiện cuối năm ngoái, siêu mẫu Tuyết Lan ghi điểm với phong cách thanh lịch trong bộ váy chữ A dáng cape. Theo bạn, thiết kế tối giản có giá ra sao?

A. 10 triệu đồng

B. 12 triệu đồng

C. 16 triệu đồng

Hồ Ngọc Hà dạo phố với áo phông và quần shorts đơn giản, phối túi hiệu Gucci. Hãy đoán giá bộ quần áo cô mặc.

A. 2,6 triệu đồng

B. 4,6 triệu đồng

C. 6,6 triệu đồng

Diễn viên Hồ Thu Anh thể hiện phong cách thanh lịch và gợi cảm bằng blazer tối giản cùng quần capri. Thiết kế chiếu eo và tay phồng tạo nên cấu trúc sắc sảo, giúp người mặc trông phá cách. Bạn hãy đoán giá mẫu áo này.

A. 2,7 triệu đồng

B. 3,7 triệu đồng

C. 4,7 triệu đồng

Họa Mi

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp