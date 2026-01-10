9 kiểu áo dài hot dịp Tết 2026

Từ năm 2025 đến nay, áo dài phổ biến trong đời sống, được nhiều người lựa chọn mỗi khi chụp hình trên phố. Thị trường áo dài Tết nhờ vậy đã bắt đầu khởi động từ đầu tháng 12 năm ngoái. Trung bình các mẫu áo chất lượng tốt dao động từ 600 nghìn đến ba triệu đồng một bộ. Trên các sàn thương mại điện tử, áo dài giá rẻ vẫn ở mức giống năm ngoái, dao động 200.000-400.000 đồng.

Năm nay, áo tà kép (hai vạt trước, hai vạt sau) xuất hiện nhiều ở các cửa hàng thời trang địa phương. Thiết kế khai thác chất lụa mỏng hoặc voan mềm, giúp tà dày nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, thướt tha. Ảnh: Petbychang