Đoàn ballet hàng đầu thế giới Eifman đến Việt Nam

Eifman Ballet - đoàn ballet danh tiếng của Nga - sẽ lần đầu đến TP HCM, Hà Nội diễn vở kinh điển "Anna Karenin".

Chuyến lưu diễn của đoàn thuộc khuôn khổ Eifman Ballet World Tour. Đoàn sẽ trình diễn các trích đoạn chọn lọc của Anna Karenina - vở ballet do Giám đốc nghệ thuật Boris Eifman chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lev Tolstoy - tại Nhà hát TP HCM vào các ngày 27, 28 và 29/11.

Sau đó, Eifman Ballet di chuyển ra Hà Nội, biểu diễn vào ngày 4 và 5/12 ở Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Tại đây, kiệt tác sân khấu sẽ được trình bày trọn vẹn. Sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn thực hiện.

Trailer giới thiệu vở ballet "Anna Karenina" Trailer giới thiệu vở "Anna Karenina" do các nghệ sĩ Eifman Ballet biểu diễn.

Theo ban tổ chức, 108 nghệ sĩ của đoàn sẽ có mặt trước ngày diễn để làm quen sân khấu, dàn dựng tiết mục. Phần âm nhạc, ánh sáng sẽ được êkíp chú trọng, trong đó hàng chục tấn thiết bị sẽ được vận chuyển từ Trung Quốc đến Việt Nam để đảm bảo mang đến trải nghiệm nghệ thuật tốt nhất cho người xem.

Ông Nguyễn Bảo Anh - đại diện Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO) nói màn xuất hiện của Eifman Ballet sẽ là dấu ấn văn hóa bởi lần đầu đoàn có mặt tại Việt Nam, góp phần truyền cảm hứng về tình yêu bộ môn ballet cho khán giả trẻ.

Các nghệ sĩ Eifman Ballet trên sân khấu trong một lần diễn vở "Anna Karenina".

Eifman Ballet do biên đạo Boris Eifman thành lập vào năm 1977, ban đầu mang tên Leningrad New Ballet. Thuở sơ khai, đoàn được định hình như một "phòng thí nghiệm nghệ thuật" - nơi khám phá các hình thức biểu đạt mới, với mục tiêu táo bạo là trở thành nhà hát ballet của một nhà biên đạo duy nhất. Những tác phẩm đầu tiên của họ như Two-Voice, Boomerang, khơi gợi hứng thú cho khán giả, nhưng cũng gây không ít tranh luận trong giới phê bình.

Từ cuối thập niên 1970 đến đầu 1980, đoàn bắt đầu định hình phong cách độc lập, đưa những kiệt tác văn chương kinh điển lên sân khấu như The Idiot, The Master and Margarita, The Legend, The Mad Day, The Duel. Qua hơn 40 năm, Eifman Ballet đã trình diễn tại nhiều nhà hát nổi tiếng tại châu Âu, châu Á, Mỹ với loạt tác phẩm như Red Giselle, Russian Hamlet, Anna Karenina, Eugene Onegin, Rodin, Beyond Sin, Tchaikovsky. PRO et CONTRA, The Pygmalion Effect, The Seagull.

Đoàn quy tụ dàn nghệ sĩ ballet đình đám nước Nga như Maria Abashova, Lyubov Andreyeva, Dmitry Fisher, Sergey Volobuev, từng giành nhiều giải thưởng danh giá như Mặt nạ Vàng, Golden Soffit, huân chương từ Chính phủ và Tổng thống Liên bang Nga.

Vở Anna Karenina của Boris Eifman ra mắt lần đầu vào tháng 3/2005, được nhận xét như bản giao hưởng bằng hình thể, có khả năng chạm đến tận cùng cảm xúc của khán giả. sáng tạo dựa trên tiểu thuyết gốc và nhà văn Nga. Khác với tiểu thuyết đầy tầng lớp của Lev Tolstoy, Eifman chọn cách cắt bỏ tuyến truyện phụ để tập trung vào tam giác tình yêu của ba nhân vật Anna, Karenin, Vronsky.

Thông qua ngôn ngữ hình thể, Eifman khắc họa bi kịch của một người phụ nữ đang trong quá trình "tái sinh" cảm xúc. Theo ông, khát khao yêu - thứ bản năng nguyên thủy đã khiến Anna phá vỡ mọi chuẩn mực đạo đức xã hội đương thời. Bị tình yêu nhấn chìm, Anna chấp nhận tất cả, kể cả đánh đổi bằng sự cô lập, danh tiếng và cuối cùng là mạng sống.

Tiểu thuyết Anna Karenina do Lev Tolstoy phát hành năm 1877, là một trong những tác phẩm lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông. Khi các trích đoạn của tác phẩm đăng trên nguyệt san Tin Tức Nga vào năm 1875 đã tạo ra "cơn sốt" trong giới độc giả yêu văn học. Trong tác phẩm, nhà văn thể hiện khả năng phân tích tâm lý sắc sảo và tố cáo luật pháp vô nhân đạo của xã hội quý tộc tư sản Nga, bày tỏ ước vọng đem lại tự do và cuộc sống no đủ, yên vui cho nhân dân. Năm 2017, Anna Karenina đứng đầu danh sách 10 tác phẩm vĩ đại nhất mọi thời do Time bình chọn.

Lev Tolstoy sinh năm 1828 tại Tula Guberniya, vùng Trung Nga. Gia đình ông là dòng họ quý tộc nổi tiếng từ xưa ở Nga, do đó Lev Tolstoy luôn ý thức về giai cấp, say mê tìm đọc các tác phẩm văn học trong thư viện của cha.

Năm 1851, ông hoàn thành truyện ngắn đầu tay Câu chuyện ngày hôm qua. Chỉ một năm sau, tiểu thuyết đầu tiên mang tên Thời thơ ấu (Childhood) của ông được đăng trên tờ Sovremennik. Thời gian sau đó, ông liên tiếp xuất bản các truyện ngắn và vừa, trước khi bắt tay vào viết Chiến tranh và hòa bình (1869), một trong hai tác phẩm đồ sộ nhất trong cuộc đời nghệ thuật của mình.

Đại văn hào Nga qua đời tháng 11/1910 và mộ nằm bên bờ khe - nơi gắn bó kỷ niệm ngày thơ ấu của ông. Với những đóng góp vào nền văn học Nga và thế giới, Lev Tolstoy được Lenin ca ngợi là "tấm gương phản chiếu cách mạng Nga".