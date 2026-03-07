Đổ xô thi đánh giá năng lực, phòng rủi ro điểm thi tốt nghiệp

Hơn 120.000 lượt thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực HSA, cao nhất từ trước đến nay, nhiều em cho biết để dự phòng, thay vì chỉ trông chờ vào điểm thi tốt nghiệp.

Dự thi ca sáng 7/3 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Lê Thành Vinh, học sinh trường THPT Hai Bà Trưng, Phú Thọ, cho biết tham gia nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển đại học. Hiện, khoảng 100 trường sử dụng kết quả kỳ thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội để tuyển đầu vào, trong đó có Đại học Kinh tế Quốc dân - nơi Vinh hướng tới.

Ngoài ra, tìm hiểu dạng thức, cấu trúc đề thi và làm đề thi mẫu, Vinh thấy đề vừa sức, các câu hỏi nằm trong chương trình ở trường, chỉ số ít câu hỏi nâng cao. Theo nam sinh, đây cũng là lý do khiến nhiều bạn bè dự thi.

Hoàn thành bài thi với 74/150 điểm, Vinh hài lòng vì coi đây là đợt tập dượt do còn đợt thi cuối vào tháng 5.

Nguyễn Hà Kim Ngân, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, chung nhận định. Đề thi sát với những gì em được học ở trường. Vì vậy, dù có IELTS 7.0, Ngân vẫn tham gia, tránh rủi ro khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp.

TS Vương Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 7/3 cho biết năm nay hơn 120.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi HSA. Riêng đợt thi đầu tiên diễn ra trong hôm nay và ngày mai, có hơn 16.550 thí sinh, tăng khoảng 5.000 so với đợt đầu năm ngoái.

"Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay của kỳ thi", bà Thảo nói. Ba năm qua, số lượt thí sinh dự thi trong khoảng 80.000-90.000.

Bà Thảo cho biết quy mô kỳ thi được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của thí sinh. Các năm trước, nhiều em đã dành thời gian ôn tập mà không đăng ký được, gây dư luận không tốt.

Thí sinh thi đánh giá năng lực HSA tại Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 7/3. Ảnh: Dương Tâm

Năm nay, HSA được tổ chức thành 6 đợt ở 8 tỉnh, thành. Đây là một trong hai kỳ thi đánh giá năng lực do đại học tổ chức lớn nhất cả nước.

Bài thi HSA diễn ra trong 195 phút, gồm hai phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút). Phần thi thứ ba, thí sinh lựa chọn giữa Khoa học và Tiếng Anh (50 câu, 60 phút). Nếu lựa chọn phần thi thứ ba là Khoa học, thí sinh chọn 3 trong 5 chủ đề: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Mỗi chủ đề có 16-17 câu hỏi.

Về nội dung, khoảng 60% thuộc kiến thức lớp 12, 30% lớp 11 và 10% lớp 10. Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính. Phần mềm tự động chấm điểm dựa trên số câu đúng.

TS Vương Thị Phương Thảo cho biết hàng năm, ngân hàng câu hỏi thi được bổ sung mới 20%. Hội đồng thi cũng rà soát qua các đợt thi, đánh giá phân tích kết quả của thí sinh để điều chỉnh. Những câu hỏi được thí sinh trao đổi nhiều trên các diễn đàn dần bị loại bỏ khỏi ngân hàng đề.

Thí sinh trong phòng thi HSA sáng 7/3. Ảnh: Minh Ngọc

Năm ngoái, điểm trung bình của thí sinh thi đánh giá năng lực HSA là 78,8/150, tăng hai điểm so với năm trước.

Thí sinh dẫn đầu 6 đợt thi là Nguyễn Duy Phong, trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội, đạt 130/150 điểm. Hơn 60% thí sinh dự thi đạt mức điểm từ 75 trở lên.

Năm ngoái, do Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phân tích dữ liệu, tính toán được mức 129/150 điểm HSA tương đương với 30 điểm thi tốt nghiệp ở tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và 27,75 tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh).

Dương Tâm