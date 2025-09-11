Đô thị bức bối: chủ nhà 'sỉ vả' người đỗ ôtô chắn cửa

Đường xá chật, thiếu bãi giữ xe và nhất là văn hóa kinh doanh mặt tiền là nguồn cơn của những trận cãi vã đỗ ôtô chắn cửa.

Một buổi trưa cuối tuần, anh bạn tôi lái xe đến phố nhỏ ở trung tâm thành phố để ghé quán ăn quen. Bãi giữ xe gần đó chật kín, vòng thêm mấy tuyến phố khác cũng không tìm ra chỗ trống. Cuối cùng, anh đánh liều tấp xe vào trước một cửa nhà đã đóng cửa nghỉ trưa, chỉ nghĩ đậu dăm ba phút ăn nhanh rồi đi.

Nhưng vừa xuống xe thì tiếng cửa sắt kèn kẹt, chủ nhà ló đầu ra quát tháo. Anh bạn tôi đành lái xe đi chỗ khác. Câu chuyện kết thúc như vậy, chứ không bằng một tờ giấy thô lỗ "lắp não vào trước khi đỗ xe", hay phun sơn lên xe như rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Ở nhiều con phố đông đúc, chuyện một chiếc ôtô đỗ chắn ngang cửa nhà hay cửa tiệm đã trở thành mồi lửa cho đủ kiểu chỉ trích, từ càm ràm, chửi bới đến những pha quay clip đưa lên mạng.

Người lái xe bị xem như kẻ vô ý thức, còn chủ nhà thì có lý do chính đáng để tức giận. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những cuộc khẩu chiến, câu chuyện sẽ chẳng bao giờ tìm được lối thoát.

Thực tế, phần lớn các vụ việc này không đơn thuần xuất phát từ thói quen đỗ xe ẩu của một vài cá nhân. Đằng sau nó là cả một hệ thống đường sá và quy hoạch chưa hề thân thiện với ôtô.

Thị trường xe hơi phát triển, số lượng xe bán ra tăng theo từng năm nhưng hạ tầng chưa đáp ứng được. Đường phố chật hẹp, thiếu bãi đậu công cộng, các tuyến phố thương mại thì ngập quán xá, nhưng không có chỗ gửi xe tử tế cho khách. Vậy thì những chiếc xe đỗ tạm trước cửa nhà người khác, dù sai, cũng là hệ quả dễ thấy.

Nhiều chủ quán ăn, tiệm cà phê mặt tiền ở trung tâm thành phố rơi vào tình thế khó xử. Họ cần khách, mà một phần khách hàng bây giờ đi ôtô. Nếu khách không tìm được chỗ gửi thì đành liều dừng ngay trước cửa.

Chủ quán thì mừng vì có khách, còn hàng xóm lại bức xúc vì lối đi bị chiếm dụng. Câu chuyện bỗng biến thành mâu thuẫn giữa những người dân với nhau, trong khi gốc rễ vấn đề nằm ở sự thiếu hụt quy hoạch và dịch vụ.

Ở nhiều đô thị lớn trên thế giới, việc đỗ xe không bao giờ trở thành nguyên nhân để sỉ vả nhau. Bởi họ đã tính toán từ đầu: từ thiết kế vỉa hè, quy định bãi xe ngầm, bãi xe nổi, đến việc sử dụng công nghệ định vị để hướng dẫn tài xế tìm chỗ đậu gần nhất. Người dân không phải gồng mình chịu đựng cảnh xe chắn trước cửa nhà, cũng chẳng cần "dạy dỗ" nhau bằng những lời lẽ nặng nề.

Vậy tại sao ở ta, thay vì đổ mọi bực bội lên đầu những người đỗ xe sai, không nghĩ xa hơn một chút: bao giờ thì các thành phố mới có nhiều bãi giữ xe công cộng hơn, được đặt ở vị trí hợp lý, giá cả chấp nhận được? Bao giờ thì việc đậu một chiếc xe trên phố không còn là cái gai trong mắt người khác?

Nguyen Ha