Đỗ xe giữa đường để tiếp nước, rửa xe

Hai xe đầu kéo dừng sát nhau chờ tiếp nước trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây.

Theo Văn phòng quản lý đường bộ II.5, các điểm tiếp nước làm nước chảy tràn ra mặt đường quốc lộ, nguy cơ hư hỏng hạ tầng đường bộ, đồng thời ảnh hưởng trật tự, an toàn giao thông. Các hành vi này vi phạm Điều 8 luật Giao thông đường bộ về việc "lấn chiếm, sử dụng trái phép đất đường bộ, hành lang an toàn đường bộ", Nghị định 100/2019 về "xả nước ra đường bộ không đúng quy định", "sử dụng trái phép đất đường bộ làm nơi bơm nước mui, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông".

Lãnh đạo Trạm cảnh sát giao thông Đường 9 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Trị) đã đề xuất cắm biển cấm dừng đỗ ở các vị trí vào cua, góc khuất nhằm đảm bảo an toàn giao thông.