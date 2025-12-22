Có một nghề rất đặc biệt 'càng sai càng giàu', bạn có đoán ra đó là nghề gì không? Kiểm tra sự nhạy bén của bạn ngay nhé!

Trong kho tàng câu đố mẹo dân gian, có những câu hỏi nghe qua tưởng vô lý nhưng càng nghĩ lại càng thấy thú vị. Câu đố hôm nay là một ví dụ điển hình: "Nghề gì càng sai càng giàu?".

Nghe thì có vẻ trái ngược với thực tế, bởi thông thường ai làm sai cũng sẽ bị phạt, bị nhắc nhở hoặc mất uy tín. Thế nhưng, nghề này lại hoàn toàn khác. Mỗi lần "sai", người làm nghề ấy không những không thiệt hại mà còn thu về nhiều lợi ích hơn.

Nghề gì càng sai càng giàu? Ảnh minh họa.

Câu đố không yêu cầu kiến thức cao siêu, nhưng đòi hỏi người chơi phải suy luận theo hướng khác lạ, phá bỏ lối nghĩ thông thường. Chính vì vậy, nhiều người phải mất khá lâu mới tìm ra lời giải hợp lý.

Bạn đã nghĩ ra đáp án chưa? Hãy thử trả lời và chia sẻ suy nghĩ của mình để cùng bạn bè bàn luận xem ai là người nhanh trí nhất nhé!

