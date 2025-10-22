Từ nào trong tiếng Việt đọc xuôi có hại, đọc ngược có lợi?

Một câu đố mẹo ngắn gọn nhưng chứa đầy ẩn ý, khiến người nghe phải dừng lại suy nghĩ bởi sự duyên dáng của tiếng Việt.

Trong kho tàng đố vui tiếng Việt, có những câu khiến người ta bật cười, nhưng cũng có những câu khiến cả cộng đồng phải "ngẫm nghĩ vài phút". Câu đố "Từ nào trong tiếng Việt, đọc xuôi thì có hại, đọc ngược lại thì có lợi?" chính là một ví dụ tiêu biểu cho sự kỳ diệu của ngôn ngữ.

Câu hỏi ngắn gọn, súc tích, nhưng cho thấy tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là một kho báu của sự sáng tạo và dí dỏm. Mỗi âm tiết, mỗi dấu thanh đều có thể trở thành chất liệu để chơi chữ, để đố vui và để khiến người nghe bật cười sau giây phút vỡ lẽ. Đằng sau một câu đố nhỏ là cả niềm vui khám phá – thứ cảm giác mà chỉ ai yêu ngôn ngữ mới thấu. Bạn đã sẵn sàng thử thách trí tưởng tượng của mình chưa?

>> Xem đáp án

Hi