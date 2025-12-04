Câu đố tưởng đơn giản nhưng lại chứa đựng cú 'bẻ lái' đầy thú vị, cho thấy sự đa dạng, độc đáo và vui nhộn của các câu đố mẹo.

Câu đố 'Cái gì càng lớn càng bé?' là một ví dụ kinh điển cho sự tinh nghịch của những câu đố mẹo. Thay vì trả lời theo cách thông thường, người nghe phải suy nghĩ chệch khỏi lối mòn mới tìm ra đáp án. Chính điều đó tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của thể loại đố vui này.

Mỗi câu đố đều giấu trong mình một cách hiểu khác lạ, đôi khi chỉ cần đổi góc nhìn là lời giải hiện ra ngay lập tức. Những câu hỏi như vậy không chỉ giúp thư giãn mà còn kích thích khả năng liên tưởng và sáng tạo.

>> Từ nào trong tiếng Việt đọc xuôi có hại, đọc ngược có lợi?

Đố mẹo có thể đánh lừa bằng ngôn từ, hình ảnh hoặc thậm chí cả suy nghĩ quen thuộc hằng ngày. Nhờ vậy, người chơi luôn cảm thấy bất ngờ và thích thú khi khám phá câu trả lời.

Dù bạn là người mới hay đã quen với dạng đố này, chắc chắn bạn vẫn khó lòng từ chối sức cuốn hút của những cú lật bất ngờ đậm chất giải trí.

>> Xem đáp án

Hi