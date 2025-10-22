'Đô thị Việt Nam bị ô nhiễm âm thanh bởi còi xe'

Còi xe thứ vốn sinh ra để cảnh báo nguy hiểm nhưng tại Việt Nam thứ âm thanh này lại trở thành "nhạc nền" quen thuộc trên nhiều tuyến đường. Ở bất cứ đâu, từ ngõ nhỏ cho đến đường lớn, tiếng còi inh ỏi vang lên như một phản xạ vô thức như trút giận của nhiều tài xế. Đường đang tắc cũng bấm, đèn đỏ vừa tắt đã bấm, thậm chí chính người phạm luật lại càng bấm mạnh hơn, như thể tiếng còi là công cụ để giành quyền ưu tiên trên mặt đường.

Âm thanh quen thuộc nhất có lẽ là lúc đèn đỏ sắp chuyển xanh. Chỉ cần còn vài giây đếm ngược, những chiếc xe phía sau đã nhao nhao bóp còi, hối thúc dòng xe phía trước lao đi, bất chấp đèn tín hiệu vẫn chưa đổi. Sự nóng vội ấy không giúp cho người bấm còi đi nhanh hơn, mà chỉ khiến không khí thêm căng thẳng, những người đi đường khác bực bội, thậm chí một số người còn có thể dễ mất bình tĩnh. Nhiều tài xế coi còi là "vũ khí" thể hiện quyền lực, chứ không phải là trang bị an toàn.

Ở các đô thị lớn, nhất là giờ cao điểm, việc bấm còi vô tội vạ đã trở thành một dạng "ô nhiễm âm thanh" nghiêm trọng. Tiếng còi dồn dập, hỗn loạn, hòa lẫn tiếng động cơ và khói bụi khiến người dân luôn trong trạng thái căng thẳng. Người già, trẻ nhỏ, thậm chí cả người lái xe cũng chịu ảnh hưởng tâm lý, dễ nổi nóng và dẫn tới hành vi ứng xử thiếu kiềm chế trên đường.

Tôi từng chứng kiến một người lớn tuổi đi xe đạp vì tiếng còi của xe tải lớn đi bên cạnh giật mình mà ngã lăn ra đường. Tôi cũng nhìn thấy người mẹ chở em bé vì tiếng còi của chiếc xe bán tải giật mình mà khóc thét lên. Tôi cũng chứng kiến hai người đàn ông xông vào đánh nhau như kẻ thù chỉ vì người đi phía sau bấm còi thúc giục người đi phía trước khi phía trước đèn giao thông chưa chuyển xanh... nhiều câu chuyện rất đáng buồn mà nguyên nhân từ tiếng còi xe không đúng chỗ đúng lúc.

Luật Giao thông đường bộ quy định, không được bấm còi trong khu vực đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ và chỉ được sử dụng còi khi cần thiết để báo hiệu nguy hiểm. Thế nhưng, trên thực tế, việc xử phạt hành vi này gần như không bao giờ được thực hiện khiến nhiều người coi thường luật lệ.

Để thay đổi, ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử phạt, quan trọng hơn cả là nâng cao ý thức văn hóa giao thông. Mỗi lái xe cần hiểu rằng bấm còi không làm đường hết tắc, không khiến đèn xanh đến sớm hơn và càng không chứng minh được "bản lĩnh" sau tay lái. Khi mọi người cùng biết kiềm chế và tôn trọng nhau trên đường, đô thị Việt Nam sẽ bớt ồn ào, bớt căng thẳng, và trở nên văn minh hơn chỉ bằng cách đơn giản chỉ bấm còi khi thật sự cần thiết.

Độc giả Vũ Vũ