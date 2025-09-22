Đỗ Thị Hải Yến đóng hoàng hậu trong 'Hộ linh tráng sĩ'

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đóng nhân vật lấy cảm hứng từ Hoàng hậu Dương Vân Nga trong phim "Hộ linh tráng sĩ", do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn.

Trong hội thảo Nhịp đập Điện ảnh Việt Nam - Giới thiệu những dự án triển vọng thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Busan tổ chức ngày 22/9, nhà sản xuất phim - bà Ngô Thị Bích Hạnh - cho biết vai diễn xuất hiện không nhiều nhưng tác động lớn, tạo bước ngoặt trong tác phẩm. "Ngay từ khi hoàn thành kịch bản, tôi và đạo diễn nghĩ không ai khác phù hợp với vai diễn hơn Hải Yến, nên đã ngỏ lời mời cô ấy", bà Hạnh nói.

Đỗ Thị Hải Yến cho biết nhận lời tham gia bộ phim vì ngưỡng mộ tài năng của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Trước đó, cả hai hợp tác trong phim Vũ khúc con cò (2002) và Cánh đồng bất tận (2010). Bên cạnh đó, nhân vật và bối cảnh lịch sử của dự án mở ra nhiều cơ hội để chị tìm tòi, nghiên cứu lịch sử. "Tôi cảm thấy đây là thử thách nhưng đồng thời mang lại dấu ấn trong hành trình làm diễn viên", Hải Yến nói.

Trong quá trình đọc kịch bản, chị áp lực vì vai hoàng hậu họ Dương lấy cảm hứng từ nhân vật có thật, đòi hỏi diễn viên phải nghiên cứu kỹ lưỡng tư liệu. Qua vai diễn, Hải Yến kỳ vọng mang đến góc nhìn mới về nhân vật, qua đó khơi gợi lại giai đoạn lịch sử nhiều biến động.

Đỗ Thị Hải Yến diện trang phục của nhà thiết kế Mai Lâm - thiết kế phục trang phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dương Vân Nga là hoàng hậu của hai vị hoàng đế thời kỳ đầu lập quốc trong lịch sử Việt Nam - Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê. Tuy nhiên, bà không được chính sử ghi chép nhiều. Đại Việt sử ký toàn thư chỉ cho biết bà họ Dương, không nói bà tên là gì, cũng không viết xuất thân của bà ra sao.

Cuộc đời bà từng được dựng thành tác phẩm cải lương Thái hậu Dương Vân Nga -ra mắt năm 1977 tại đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga (tác giả Hoa Phượng - Chi Lăng - Hoàng Việt - Thể Hà Vân, phỏng theo kịch bản chèo của Trúc Đường, đạo diễn Chi Lăng). Vở kể lại giai đoạn sau khi Đinh Tiên Hoàng qua đời, Thái hậu Dương Vân Nga nắm quyền nhiếp chính rồi trao lại long bào cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Ông lên ngôi, lấy hiệu là Lê Đại Hành, lập nên nhà Tiền Lê, đánh tan quân Tống.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ ý tưởng suốt 10 năm, sau một lần nghe một người lái đò tại Ninh Bình kể chuyện. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ của vua.

Phim dự kiến khởi quay trong 60 ngày vào tháng 11, phát hành vào năm sau. Ngoài Đỗ Thị Hải Yến, dự án có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn - đảm nhận vai Hữu tướng quân - và Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long.

Johnny Trí Nguyễn giới thiệu về phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" và thông báo casting Êkíp giới thiệu phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" và thông báo casting hồi tháng 5. Video: Đoàn phim cung cấp

Đỗ Thị Hải Yến, 43 tuổi, diễn xuất từ năm 17 tuổi trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Năm 2001, chị vượt qua hơn 2.000 ứng viên để trở thành nữ chính Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Phillip Noyce, đóng cùng hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser. Nghệ sĩ còn tham gia nhiều phim được đánh giá cao về chất lượng, dự nhiều liên hoan phim quốc tế như Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2008), Cánh đồng bất tận (2010).

Trích đoạn Đỗ Thị Hải Yến đóng Người Mỹ trầm lặng Trích đoạn Đỗ Thị Hải Yến đóng "Người Mỹ trầm lặng". Video: Miramax Films

Cô kết hôn doanh nhân Calvin Tài Lâm năm 2012, có ba con. Hai năm trở lại đây, diễn viên tái xuất điện ảnh với vai chính phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê, sau đó là phim độc lập 1982 của Nguyễn Hoàng Điệp.

Quế Chi