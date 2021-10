Đỗ Thị Hà: 'Tôi không buồn khi bị chê bai'

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thay đổi cách trang điểm, ăn mặc và tập suy nghĩ tích cực khi bị một số khán giả chê phong cách, ngoại hình.

Khi giãn cách nới lỏng, hoa hậu bay từ Hà Nội vào TP HCM để bắt đầu đợt huấn luyện cho Miss World 2021 cùng các chuyên gia, hồi giữa tháng 10. Dự kiến, ngày 20/11, cô lên đường đến Puerto Rico, có bốn tuần đồng hành cùng cuộc thi.

Đỗ Thị Hà nói về quá trình chuẩn bị cho Miss World Đỗ Thị Hà nói về quá trình chuẩn bị cho Miss World. Video: An An

- Chị gặp áp lực ra sao khi các kế hoạch công việc bị đình trệ vì giãn cách xã hội?

- Do dịch, thời gian qua tôi chỉ có thể ở lại Hà Nội. Những ngày ở nhà, tôi rất buồn, cảm giác bất lực và sốt ruột. Vì vậy, đầu tháng 10, khi TP HCM vừa mở cửa, tôi đã thúc giục êkíp "săn" vé máy bay cho mình vào đây càng sớm càng tốt.

Sài Gòn chào đón tôi như một người bạn lâu ngày không gặp. Tôi cảm nhận sự nhiệt tình và lo lắng của êkíp dành cho mình. Tôi mới trải qua một năm nhiệm kỳ hoa hậu nhưng đã gặp khá nhiều trắc trở, hết nửa thời gian không hoạt động được vì dịch. Lịch trình của tôi những ngày này dày đặc, bắt đầu từ 6h sáng và có khi 23h mới kết thúc. Nhưng tôi rất vui và tràn đầy năng lượng. Được làm việc lại là một may mắn, vì vậy, tôi không có gì phải than thở cả. Tôi còn nói mọi người hãy sắp lịch cho mình thật nhiều.

Tôi sẽ ở đây đến ngày đi thi. Các môn có thể học và thi online thì dễ, nếu không, tôi sẽ bay ra Hà Nội rồi quay lại. Nhà trường và các bạn cùng lớp hết lòng hỗ trợ, tạo điều kiện cho tôi dồn sức cho Miss World, vì vậy tôi cũng yên tâm.

- Chị đã chuẩn bị đến đâu cho Miss World?

- Một số thứ có thể làm việc online, nhưng không thể hiệu quả bằng huấn luyện trực tiếp. Chỉ có tiếng Anh là tôi vẫn học từ xa cùng các thầy cô của mình. Khi vào đây, tôi đã thực hiện một vài bộ ảnh thời trang, tập catwalk cùng chị Minh Tú, học trang điểm cùng hai chuyên gia Quân Nguyễn - Pu Lê. Trước đó, tôi chỉ xem video dạy trang điểm từ Youtube, nhưng vẫn làm sai do không rõ ưu, khuyết điểm của gương mặt. Ngoài ra, tôi lo lắng vì màn trình diễn của tôi trong phần thi "Dances of the world" khá khó, chỉ cần mất tập trung một chút là có thể bị chấn thương. Vì vậy, có khi tập múa chỉ 20 phút mà khởi động, giãn cơ mất 45 phút.

Tôi đã cố gắng chạy hết công suất, nhưng vẫn còn nhiều hạng mục chưa thực hiện xong. Việc chuẩn bị trang phục cho các đêm thi chung kết cũng gặp khó khăn hơn do giãn cách, phần lớn thợ đều về quê. Tuy nhiên, nhà thiết kế Đỗ Long bảo cứ yên tâm, dù thế nào anh cũng sẽ thực hiện kịp cho tôi một bộ váy lộng lẫy. Tôi rất xúc động và thấy không cô đơn. Thời dịch, mọi thứ đều đình trệ nhưng tôi sẽ chuẩn bị chỉnh chu nhất có thể và chiến đấu hết mình.

Đỗ Thị Hà tự tin với hình ảnh mới sau thời gian luyện tập, siết hình thể. Ảnh: Lê Thiện Viễn

- Chị sẽ mang hình ảnh, thông điệp gì đến cuộc thi năm nay?

- Lần đầu tiên đi nước ngoài, tôi rất háo hức. Tiếng Anh của tôi đủ để tự tin khi giao tiếp ở các hoạt động thông thường. Tôi sẽ nhờ phiên dịch trong lúc phỏng vấn kín cùng ban giám khảo hoặc thi ứng xử. Tôi muốn mang đến hình ảnh một cô gái Việt Nam tự nhiên, chân thành vì đó là tính cách thật của tôi. Sẽ thật tốt khi được là chính mình.

Khi mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam, tôi từng có lúc phải gồng mình vì sức nặng của vương miện, quên mất bản thân vẫn chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi, còn nhiều thời gian để học hỏi, trưởng thành. Bây giờ là lúc tôi được làm hết sức cho tuổi thanh xuân, dù kết quả thế nào đi nữa.

Bên cạnh đó, tôi muốn kể những câu chuyện về tình người, sự hy sinh của đội ngũ tuyến đầu trong thời dịch với ban giám khảo và bạn bè quốc tế. Tôi tự hào về hội chị em hoa hậu của mình, những người đã giữ cho bếp ăn 0 đồng đỏ lửa suốt mấy tháng giãn cách. Riêng tôi ở Hà Nội nhưng cũng cố gắng giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn. Điều đó khiến mỗi ngày của tôi trở nên ý nghĩa, tích cực.

- Từng nhận nhiều lời chê về nhan sắc, phong cách, chị nghĩ sao?

- Trước đây, tôi buồn vì những bình luận tiêu cực, so sánh tôi với người này, người khác. Tôi nghĩ rằng để được các giám khảo lựa chọn đăng quang, mình phải có gì đó nổi bật, xứng đáng, không hiểu sao lại bị chê nhiều. Được sự động viên của những người xung quanh, tôi bình tâm hơn và hiểu đó là điều không thể tránh khỏi khi nổi tiếng.

Thời gian nghỉ dịch, tôi cũng tranh thủ đọc sách báo, tìm hiểu các kiến thức về thời trang, trang điểm... để biết mình chưa làm tốt ở điểm nào, lắng nghe những lời góp ý khách quan. Gần đây, những hình ảnh mới của tôi nhận được nhiều lời khen. Tôi vui vì thay đổi nhưng vẫn là chính mình. Một người phụ nữ tự tin sẽ luôn toát lên vẻ đẹp riêng.

Đỗ Thị Hà (trái) xúc động khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ khi đang chuẩn bị cho cuộc thi Miss World tại TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị đặt mục tiêu thế nào trong đêm chung kết?

- Dù thi đấu với tâm thế thoải mái, tôi vẫn muốn đặt mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Tôi hy vọng ít nhất vào được Top 12, giống chị Lương Thùy Linh năm 2019. Gia đình luôn sợ tôi bị áp lực quá, dẫn đến sụt cân như trước đây. Khi tôi vào TP HCM, bố mẹ còn gợi ý đi theo cùng nhưng tôi bảo êkíp lo cho tôi rất chu đáo. Ngoài ra, tôi đã lớn, có thể tự chăm sóc cho mình. Với cha mẹ tôi, thành tích cao cũng không quan trọng bằng sức khỏe của con gái.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà Hậu trường buổi chụp ảnh thời trang của Đỗ Thị Hà trong tháng 10. Video: Sen Vàng

Cô sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp cao 1,75 m với đôi chân dài 1,1 m, đại diện nhan sắc trong nước thi Miss World 2021, dự kiến diễn ra trong 29 ngày, từ 19/11 đến 17/12 tại Puerto Rico. Trong bảng xếp hạng tháng 1, Đỗ Thị Hà được chuyên trang sắc đẹp Missosology xếp vào Top 10 Hoa hậu Thế giới 2021

Vân An