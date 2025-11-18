Đỗ sát hạch sau hai tiếng sẽ có bằng lái xe online

Từ giữa tháng 11, kết quả sát hạch được xử lý và gửi giấy phép lái xe điện tử về VNeTraffic sau hai tiếng, giúp người thi có thể lái xe ngay.

Theo Cục Cảnh Sát Giao Thông, kể từ 15/11, nếu người dự thi sát hạch lái xe đã cài đặt và kích hoạt đồng thời hai ứng dụng là VNeID (mức 2) và VNeTraffic, thì sau khi việc sát hạch kết thúc, giấy phép lái xe (GPLX) điện tử sẽ được cấp và hiển thị trên VNeTraffic chỉ sau khoảng hai tiếng.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu tài xế đã đỗ bài sát hạch, chỉ hai tiếng sau có thể lái xe ra đường. Trước đây, người dân thường chờ cho tới khi có bằng lái bản cứng (giấy hoặc PET) mới tự tin để lái xe tham gia giao thông. Với cách kiểm soát thông tin trên app, người thi sát hạch sẽ chủ động hơn trong việc thi bằng lái và lái xe.

Thực tế, quy định về việc đỗ sát hạch là ngay lập tức đủ điều kiện để lái xe trên đường đã được Cục CSGT nhắc tới vài tháng trước, khi việc cấp bằng lái bản cứng gặp tắc nghẽn vì thiếu phôi. CSGT sẽ kiểm soát thông qua dữ liệu điện tử chứ không đòi hỏi bản cứng. Tuy vậy, nhiều tài xế vẫn không tự tin, vì trong tay chưa có bằng lái, trên các app như VnEID dữ liệu chưa đổ về ngay như lý thuyết.

Tài xế có thể lái xe sau 2 giờ thi sát hạch. Ảnh: Minh Hy

Việc hướng dẫn người dân cài đặt, định danh các app để lấy thông tin đang được triển khai sớm tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể, người tham gia được hướng dẫn đăng ký VNeID mức 2, cài VNeTraffic từ trước khi sát hạch. Sau khi kết thúc kỳ thi và kết quả được xác nhận, dữ liệu được gửi tới hệ thống và GPLX điện tử sẽ xuất hiện trên ứng dụng.

Trước khi triển khai cấp GPLX điện tử nhanh qua ứng dụng, nhiều địa phương từng rơi vào tình trạng người thi đậu sát hạch nhưng phải chờ nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng mới nhận được bằng lái vật lý (thẻ PET). Ví dụ, tại TP Hồ Chí Minh ngành giao thông từng thiếu khoảng 250.000 phôi giấy phép lái xe vào thời điểm cuối 2024. Ở một số tỉnh miền Tây trong 2024, học viên đã vượt sát hạch hơn 2-3 tháng vẫn chưa có GPLX vì hết mực in hoặc thiếu nguyên vật liệu. Theo quy định, thời gian cấp mới hoặc đổi lại bằng lái vật lý là khoảng một tuần kể từ ngày kết thúc sát hạch.

VNeTraffic là ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý và vận hành, nhằm giúp người dân tra cứu, tương tác với các dịch vụ giao thông số. Từ đầu 2025, người dân đã có thể dùng VNeTraffic để tra cứu "phạt nguội". Hơn nữa, người sử dụng có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông bằng hình ảnh hoặc video thông qua ứng dụng.

Ngoài ra, VNeTraffic cũng cho phép người dùng tra cứu danh sách phương tiện đứng tên mình, và phát hiện những trường hợp xe đã bán vẫn đứng tên mình nếu chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ. Theo quy định, nếu xe đã được bán mà chưa sang tên thì chủ cũ cần tiến hành thủ tục thu hồi đăng ký và biển số để chấm dứt trách nhiệm pháp lý với phương tiện.

Hồ Tân