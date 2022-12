'Đỏ mắt' tìm bãi đậu xe ở Cần Thơ

Gần 170 bãi đậu xe được kêu gọi đầu tư nhiều năm qua, song chỉ có một dự án được xây dựng khiến thủ phủ miền Tây thiếu trầm trọng nơi giữ xe cho khách.

Ông Nguyễn Văn Thành, 45 tuổi, lái ôtô năm chỗ, chở vợ con từ Sài Gòn xuống Cần Thơ chơi vào cuối tháng trước. Hôm sau, gia đình ông rời khách sạn để xuống tàu đi Côn Đảo thì được chỉ ra đường Nguyễn An Ninh gửi xe. Ra tới nơi, ông được một người chạy xe máy đến thu tiền với giá 100.000 đồng cho hai ngày. Ngày ở Côn Đảo trở về, ông Thành ra chỗ gửi lấy xe song tìm mãi không thấy nhân viên đâu. Xe của ông đậu bên đường đầy bụi bặm vì đậu ngoài nắng mưa.

Còn ông Trần Văn Hùng, 36 tuổi, ở phường Tân An, quận Ninh Kiều cho biết, hơn ba năm trước, gia đình mua ôtô 4 chỗ để tiện đưa 2 con nhỏ đi học và công việc cho an toàn. Do nhà trong hẻm, ban đầu ông gửi tạm ở sân một khách sạn gần đó với giá 700.000 đồng mỗi tháng. Tuy nhiên được một thời gian, khách sạn lấy chỗ giữ xe cho khách thuê phòng. Ông Hùng không tìm được chỗ gửi xe đành "đậu liều" ở ngoài đường, cách nhà hơn 300 m.

Bãi giữ ôtô, xe máy khu vực đầu đường Nguyễn An Ninh, quận Ninh Kiều. Ảnh: Cửu Long

Theo thống kê, TP Cần Thơ hiện có khoảng một triệu ôtô, xe máy, trong đó hơn 55.000 ôtô các loại, trên 935.000 xe máy, còn lại là ôtô và xe máy điện. Do không có bãi đậu, tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn An Ninh, Châu Văn Liêm... dài hàng km được trưng dụng 1-2 làn đường để đấu giá làm bãi giữ ôtô, xe máy.

Nhiều khu vực khác trên đường Hai Bà Trưng ở bến Ninh Kiều, công viên Đồ Chiểu, công viên Sông Hậu, các khoảng đất trống (cặp hàng rào công sở, dưới gầm cầu...) nhiều lúc tự biến thành bãi đậu xe tự phát. Ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại khu vực trung tâm, ôtô của nhân viên, cán bộ hoặc khách hàng đến giao dịch đậu tràn ra đường...

Năm 2017, UBND TP Cần Thơ phê duyệt quy hoạch chi tiết mạng lưới bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn. Theo đó, có 168 bãi đậu xe được kêu gọi đầu tư xây dựng với tổng diện tích gần 29 ha. Nhiều nhất là quận Ninh Kiều với 68 bãi, kế đến quận Bình Thủy 22 bãi, quận Cái Răng 21, quận Ô Môn 21... Ít nhất là huyện Phong Điền với 4 bãi.

Tuy nhiên, đến nay chỉ có một dự án sức chứa 1.000 ôtô ở đường Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, vốn đầu tư hơn 158 tỷ đồng, do Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ làm chủ đầu tư được xây dựng, đang hoàn thiện. Người dân ở thành phố thủ phủ miền Tây nhiều lần chất vấn chính quyền TP Cần Thơ về việc thiếu bãi giữ, ôtô xe máy đậu "ngổn ngang" trên đường gây mất trật tự, mỹ quan đô thị.

Bãi giữ ôtô ở cuối đường Nguyễn An Ninh, gần bến Ninh Kiều. Ảnh: Cửu Long

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ Lê Tiến Dũng cho biết từ năm 2017, chính quyền thành phố đã có quy hoạch bến bãi đậu xe theo hướng thống nhất kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước.

"Đối với bến xe khách, đã có các nhà đầu tư quan tâm và đã triển khai đầu tư bến xe khách trung tâm thành phố ở quận Cái Răng, còn bãi đậu xe công cộng thì nhà đầu tư ít quan tâm", ông Dũng nói và cho biết do lợi nhuận thu được từ loại hình dịch vụ này rất khiếm tốn, không đủ bù chi phí đầu tư.

Sở Giao thông Vận tải cũng đã đưa toàn bộ bãi đậu xe vào quy hoạch tích hợp, đang chờ Hội đồng thẩm định của Chính phủ thông qua. Quy hoạch tích hợp này sẽ mở rộng thêm năm bãi đậu xe tại quận trung tâm Ninh Kiều.

Hướng tới, theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, TP Cần Thơ vẫn tiếp tục xã hội hóa đầu tư những bãi đậu xe. Tuy nhiên, muốn xã hội hóa thành công, thành phố nghiên cứu, đưa ra một số cơ chế, chính sách mời gọi nhà đầu tư tham gia.

"Ví dụ như sở nghiên cứu tham mưu miễn tiền thuê đất, giảm thuế cho doanh nghiệp khi đầu tư bãi đậu xe, giống như đầu tư bến xe khách", ông Dũng nói. Trong trường hợp có chính sách ưu đãi rồi mà doanh nghiệp vẫn không quan tâm, thành phố sẽ tính đến chuyện dùng ngân sách đầu tư, sau đó đấu thầu khai thác.

Cửu Long