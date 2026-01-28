'Đổ lỗi cho thời tiết để biển số bẩn là bao biện'

Nhiều người để bùn che biển số lâu ngày, nghĩ không phải là phạm lỗi để đến khi bị xử phạt lại biện minh là bất khả kháng.

Như vậy là tài xế chiếc Ford Territory bị CSGT dừng xe tại quốc lộ 32 vì lỗi để biển số bị bùn đất che kín đã tới cơ quan chức năng để nộp phạt số tiền 23 triệu đồng hôm 27/1. Anh này thừa nhận 4 ngày trước điều khiển ôtô 7 chỗ đi Thanh Hóa. Do trời mưa và đường bẩn, xe bị bùn đất bắn lên. Về đến Hà Nội, biết xe bị bùn đất bám kín, che lấp biển số, song do bận công việc nên anh chưa kịp rửa xe.

Như vậy là anh ấy biết việc biển số bị bùn đất bám kín, và là người có bằng lái thì đương nhiên cũng phải biết rằng biển số không được che khuất. Đó là luật cơ bản, không phải điều gì phức tạp. Biết là sai luật, mà vẫn để như vậy đi, thì bị phạt là xác đáng thôi, không có gì biện minh cả.

Ảnh cắt từ video.

Tài xế xe con có vẻ lạ lẫm với việc lau biển số sạch sẽ trong khi xe rất bẩn, chứ tài xế xe tải thì đã khá quen với việc này. Không chỉ biển số phía sau mà hai bên thân xe cũng lau cho sạch. Bởi đơn thuần là luật quy định biển số không được che, mà bùn đất che, thì mình lau thôi, suy nghĩ đơn giản là như vậy.

Sẽ có người nói, vậy đi đường bẩn, đi cao tốc thì dừng ở đâu để lau? Xin thưa đó toàn là những câu hỏi theo kiểu "cùn". Bởi lẽ, thứ nhất là đường cao tốc rất sạch, nếu trời có mưa thì cũng chỉ bám ở mức độ nhẹ, không cần thiết phải lau. Thứ hai, nếu đường cao tốc sửa chữa có bùn đất, hoặc xe đi vào đường bùn đất, thì đơn giản thôi, khi ra khỏi cao tốc hoặc ra khỏi đoạn bùn đất, tài xế hãy xuống xe kiểm tra, nếu bị bẩn thì ta lau nhẹ biển số, camera lùi, một công đôi việc, rất nhẹ nhàng, không tốn công sức hay mất an toàn gì cả.

Ngay cả khi đi đường rất bẩn, mưa gió và che biển số, thì ngay lúc đó, CSGT có thấy, thì với một chiếc xe đang ướt sũng nước, bùn đất, cũng không phải bắt vì tội để biển số bị che cả, vì lúc đó là tình huống đang diễn ra. Hãy để ý chiếc xe trong vụ việc trên, là xe đã 4 ngày không rửa mà vẫn lưu thông, xe khô đét cả rồi.

Chuyện quan trọng ở đây không phải là xe bị bắn bẩn che biển thì làm thế nào, mà là ý thức về việc không để biển số bị che lấp. Nếu xác định biển số xe như cái mặt của xe, thì nhất định không bao giờ để mặt bẩn.

Tất nhiên tôi cũng thấy mức phạt 20-26 triệu đồng với lỗi xe bị che biển bởi bùn đất là hơi nặng, vì trong hầu hết trường hợp nó không mang ý định từ ban đầu như kiểu dán băng dính hay đeo khẩu trang cho biển số. Tôi nghĩ mức 4-6 triệu là hợp lý. Vậy theo bạn, phạt khoảng bao nhiêu thì phù hợp?

Độc giả Vũ Vũ