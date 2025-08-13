Do Kwon nhận tội gian lận

Do Kwon, nhà sáng lập và cựu CEO Terraform Labs, công ty đứng sau thảm họa Luna năm 2022, nhận tội gian lận và âm mưu lừa đảo.

Trong phiên tòa ngày 12/8 tại tòa án quận ở New York, Do Kwon, 33 tuổi, nhận hai tội âm mưu lừa đảo và gian lận chuyển tiền, theo thỏa thuận với Văn phòng Luật sư Mỹ tại Manhattan, nơi đưa ra các cáo buộc.

"Do Kwon đã lợi dụng lời hứa hẹn về công nghệ và sự hưng phấn đầu tư vào lĩnh vực tiền số để thực hiện một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử", luật sư Jay Clayton của Manhattan nói.

Do Kwon tại văn phòng Terraform Labs ở Singapore giữa tháng 8/2022. Ảnh: Coinage

Trong phiên tòa tháng 1, Kwon phủ nhận cáo trạng nêu 9 tội danh nhằm vào mình gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền.

Kwon là nhà sáng lập Terraform Labs, dự án đứng sau hai tiền điện tử là Luna và TerraUSD. Tháng 5/2022, giá của hai token sụt giảm gần hết giá trị, khiến nhiều người chơi trắng tay.

Theo điều tra từ công tố viên, khi TerraUSD giảm dưới mức 1 USD vào tháng 5/2021, Kwon nói với các nhà đầu tư rằng thuật toán máy tính "Terra Protocol" đã khôi phục giá trị của đồng này. Dù vậy, thực tế ông đã sắp xếp cho một công ty giao dịch tần suất cao bí mật mua hàng triệu USD token này để nâng giá một cách giả tạo.

Tại phiên tòa ngày 12/8, Kwon xin lỗi về hành vi của mình: "Tôi đã đưa ra các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về lý do tỷ giá được điều chỉnh lại, do không tiết lộ vai trò của một công ty giao dịch trong việc điều chỉnh tỷ giá đó. Những gì tôi làm là sai".

Thẩm phán Paul Engelmayer dự kiến tuyên án Kwon trong phiên tòa ngày 11/12. Nhà sáng lập Terraform Labs sẽ đối mặt mức án lên tới 25 năm tù, dù công tố viên Kimberly Ravener cho biết chính phủ đồng ý mức án tù không quá 12 năm với điều kiện người này phải chịu trách nhiệm về tội danh của mình.

Năm ngoái, Kwon đồng ý nộp 80 triệu USD tiền phạt dân sự và bị cấm giao dịch tiền số.

Bảo Lâm (theo Reuters, Coinage)