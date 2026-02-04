Đồ hộp Hạ Long lỗ trở lại quý cuối 2025

Quý IV/2025, Công ty Đồ hộp Hạ Long lỗ trở lại khi ghi nhận lợi nhuận âm hơn 9,4 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đạt doanh thu khoảng 223 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng giảm tương ứng, xuống còn 23,7 tỷ do giá vốn bán hàng tăng đến 47%.

Sau khi trừ các chi phí, Halong Canfoco ghi nhận lợi nhuận trước thuế âm hơn 9,7 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm 2025. Lần gần nhất hãng sản xuất đồ hộp này lỗ là quý I/2025 với khoảng 136 triệu đồng.

Bên cạnh giá vốn tăng mạnh, Halong Canfoco cho biết chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34% cũng góp phần khiến công ty rơi vào tình trạng thua lỗ quý cuối năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2025, công ty đạt doanh thu 710 tỷ đồng, tăng 19% so với 2024. Đồ hộp Hạ Long vẫn lãi trước thuế cả năm gần 5,6 tỷ.

Đến hết 31/12/2025, doanh nghiệp này ghi nhận giá trị hàng tồn kho trên 188 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, nguyên liệu tồn kho chiếm khoảng 46% với mức gần 87, 2 tỷ đồng.

Phía ngoài Công ty Đồ Hộp Hạ Long - Hải Phòng hồi đầu năm 2026. Ảnh: Lê Tân

Sau khi vụ việc 130 tấn thịt heo nhiễm bẩn trong kho nguyên liệu tại nhà máy của Halong Canfoco ở Hải Phòng được công bố, cơ sở sản xuất này đã dừng hoạt động từ 12/1. Tại văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hôm 22/1, doanh nghiệp cho biết chưa thể xác định thời điểm tiếp tục sản xuất do cần nhiều thời gian hơn để khắc phục.

Thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, tiền thân của Halong Canfoco là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Năm 2021, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán với mã CAN. Sau gần 70 năm, Halong Canfoco sản xuất hàng loạt sản phẩm như xúc xích, đồ hộp, hàng đông lạnh... phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng nằm ở số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền. Nhà máy này rộng hơn 57.100 m2. Quy mô sản xuất thực phẩm, hải sản với công suất 4.440 tấn mỗi năm. Trong đó, công suất thịt hộp 1.179 tấn, cá hộp 71 tấn, chả giò 109 tấn, xúc xích 2.202 tấn, hạt sen đóng hộp 495 tấn, rau quả đóng hộp 384 tấn. Ngoài nhà máy chính ở Hải Phòng, công ty còn có hai cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng và Đồng Tháp.

Anh Tú