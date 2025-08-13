Đỗ đại học top 20 Mỹ sau hai tháng trong danh sách chờ

Dù không mấy hy vọng khi bị cho vào danh sách chờ, Bảo Chi kiên trì gửi email bày tỏ nguyện vọng, và được Đại học New York chấp nhận.

Nguyễn Thị Bảo Chi, học sinh lớp 12 Văn, trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội, nhận thông báo trúng tuyển ngành Truyền thông của Đại học New York (NYU) hồi giữa tháng 5. Theo bảng xếp hạng đại học THE 2025, ngôi trường này đứng thứ 19 nước Mỹ, thứ 33 thế giới.

Chi kể gửi hồ sơ ứng tuyển vào NYU hồi đầu năm. Đến tháng 3, trường cho biết em nằm trong danh sách chờ. Đây được coi là những ứng viên tiềm năng, trường có thể cân nhắc, chấp nhận trong đợt tuyển sinh sau. Tuy nhiên, ở một số trường, tỷ lệ trúng tuyển từ danh sách này chỉ vài %.

Dù cơ hội mong manh, mỗi tháng Chi gửi một thư bày tỏ nguyện vọng, trong đó cập nhật thành tích mới.

"Em muốn nhà trường thấy mình thực sự yêu thích ngành học này, mong có cơ hội chia sẻ thêm về bản thân và khẳng định sẽ chọn trường nếu được nhận", Chi nói, cho biết 8 tiếng sau khi gửi bức thư thứ ba, em nhận tin báo đỗ.

Nguyễn Thị Bảo Chi trong ảnh kỷ yếu ở trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lựa chọn học truyền thông của Bảo Chi bắt nguồn từ niềm yêu thích Văn học. Chi mong sử dụng truyền thông để kể những câu chuyện tinh tế, nhưng đủ "chạm" để kết nối mọi người với nhau.

"Em nhận thấy bản thân đam mê với việc viết, nhưng với tốc độ phát triển nhanh chóng của các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo), em cho rằng chỉ giỏi viết thôi là chưa đủ", Chi nhìn nhận. Đó là lý do nữ sinh mong muốn được theo học tại một ngôi trường năng động, giúp bản thân phát triển toàn diện và phù hợp với nhu cầu xã hội.

Sau khi tìm hiểu, Chi quyết định chọn Đại học New York bởi chương trình đào tạo có sự kết hợp giữa truyền thông viết với truyền thông số, hỗ trợ sinh viên nâng cao kiến thức về lập trình, dữ liệu và AI. Ngoài ra, khuôn viên trường ở trung tâm thành phố, gần nhiều công ty truyền thông, theo Chi là một lợi thế cho sinh viên.

Đến giữa năm lớp 11, nữ sinh bắt tay chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. Thời gian nộp đơn chỉ còn vỏn vẹn 8 tháng, em chia kế hoạch làm hai giai đoạn: từ tháng 3 đến tháng 8 tập trung ôn thi IELTS và SAT (bài thi chuẩn hóa quốc tế), sau đó dồn toàn lực cho kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

"Vì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chỉ diễn ra một lần, em quyết tâm hoàn thành các chứng chỉ từ trước để giảm áp lực", Chi nói.

Hồ sơ của Chi gồm bảng điểm (9,7/10), tài liệu chứng minh thành tích và hoạt động ngoại khóa, kèm thư giới thiệu từ giáo viên ôn thi đội tuyển, bài luận...

Bảo Chi từng giành giải nhì thi học sinh giỏi thành phố năm lớp 9, huy chương đồng Olympic Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ năm lớp 10. Năm cuối cấp ba, nữ sinh chinh phục giải nhất thành phố và giải nhì toàn quốc.

Ngoài ra, em tham gia nhiều dự án, như nghiên cứu thủ pháp dòng ý thức trong tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh cùng nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn, nghiên cứu văn học đương đại Đông Bắc Á, gây quỹ cho trẻ em vùng cao... Theo Chi, hai dự án nghiên cứu văn học là cơ hội để em được phân tích, lắng nghe nhiều góc nhìn, từ đó kể lại những câu chuyện mà độc giả có thể đồng cảm với nhân vật.

"Kể cả nỗi đau, nếu được kể lại đúng cách, cũng có thể chữa lành cho cả người kể lẫn người nghe", Chi nhìn nhận.

Thông điệp ấy tiếp tục được nữ sinh truyền tải qua bài luận gửi Đại học New York, qua phân tích tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Người đàn bà hàng chài trong truyện trạc bốn mươi, cam chịu trước những trận đòn của người chồng vũ phu, vừa xấu hổ, nhục nhã, vừa lo che chắn cho con cái. Nhưng khi ra tòa, được khuyên ly hôn, bà khiến nhiều người bất ngờ vì sự tinh tế, thấu hiểu và bao dung với người đàn ông phải chèo chống cả gia đình. Hai vợ chồng họ đều có nỗi khổ riêng, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Từ nhân vật người đàn bà hàng chài và chồng, Chi nhận định "sự giúp đỡ của con người nên đến từ nhu cầu thật sự của người nhận" và "có những nỗi buồn ẩn sâu mà bề ngoài không thể nhìn thấy được".

Qua bài luận, Bảo Chi muốn chứng minh cho giám khảo về khả năng biến tổn thương thành sự thấu hiểu và muốn học cách kể những câu chuyện ấy trên sân khấu toàn cầu, vừa bảo tồn bản sắc Việt, vừa làm cho nó "thở" trong nhiều ngôn ngữ truyền thông mới, truyền thông số tại NYU.

Từ trải nghiệm của mình, Chi cho rằng các ứng viên nên chuẩn bị hồ sơ và xác định câu chuyện muốn truyền tải từ sớm, cũng như cần kiểm soát kỳ vọng, chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra.

"Nếu bị từ chối, em cũng coi đó là cái duyên bởi có lẽ mình vẫn chưa thật sự phù hợp với tiêu chí của trường, nếu được nhận cũng sẽ khó hòa hợp", Chi nói.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hương Thủy, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Văn, trường THPT chuyên Chu Văn An, nhận xét Chi điềm đạm, đầy quyết tâm và đáng tin cậy.

"Chỉ cần có cơ hội thể hiện, Chi không để nó trôi qua mà bùng nổ hết mình, dám thử nghiệm mọi vị trí, từ Bí thư chi Đoàn, cố vấn chuyên môn Ngày hội chuyên Văn, đến MC và đều hoàn thành một cách chuyên nghiệp, chỉn chu và khoa học", cô Thủy nhận xét.

Bảo Chi dự kiến đến Mỹ nhập học vào tháng 9. Nữ sinh hy vọng kết nối được nhiều bạn bè quốc tế, cũng như khám phá thành phố để hòa mình với cuộc sống sôi động ở đây.

Hải Yến