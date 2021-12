Đồ cưới xa xỉ của 'diễn viên gợi tình nhất Ấn Độ'

Katrina Kaif - được mệnh danh "diễn viên gợi tình nhất Ấn Độ" - diện đồ cưới làm thủ công, chất liệu đắt đỏ trong bốn ngày cưới.

Hai diễn viên Katrina Kaif và Vicky Kaushal tổ chức hôn lễ hôm 9/12 tại quê nhà. Tiệc kéo dài bốn ngày tại khách sạn năm sao Six Senses Fort Barwara (bang Rajasthan), được truyền thông Ấn Độ gọi là đám cưới thế kỷ với hơn 120 khách mời là sao Bollywood và giới kinh doanh. Theo Vogue, người hâm mộ bàn tán trên mạng xã hội khi trông thấy những chiếc túi mua sắm chất chồng trước cửa nhà Katrina ở Mumbai một tuần trước hôn lễ. Họ tò mò muốn biết cô chọn nhà thiết kế nào để may đầm cưới.

Katrina Kaif và Vicky Kaushal trong ngày cưới. Ảnh: Instagram Katrina Kaif

Trong buổi lễ tuyên thệ, Katrina chọn trang phục truyền thống lehenga màu đỏ bằng lụa matka, phủ vải tilla và sử dụng kỹ thuật thêu đường viền zardozi bằng vải nhung. Nữ diễn viên đội khăn che mặt truyền thống với trang sức làm thủ công bằng bạc phủ trên trán. Diện mạo thêm nổi bật nhờ vòng cổ kim cương gắn trên khung vàng 22K, tô điểm bằng những viên ngọc trai xâu tay hiệu Sabyasachi Heritage Jewelry. Người đẹp hoàn thiện vẻ ngoài bằng khăn matha patti, vòng mũi nath và hoa tai jhumkis.

Toàn bộ trang phục của cô dâu trong đám cưới do Sabyasachi Mukherjee - nhà thiết kế hàng đầu Ấn Độ - thực hiện với chất liệu đắt đỏ cùng kỹ thuật thủ công. Trước Katrina, Sabyasachi từng làm đồ cưới cho hoa hậu Priyanka Chopra, diễn viên Deepika Padukone, Anushka Sharma, Patralekhaa Paul... Anh cho biết Katrina tỉ mỉ và cẩn thận. Diễn viên nêu ý tưởng và kiểm tra chặt chẽ mọi khâu để sản phẩm đạt như mong muốn. Nhiều nghệ nhân và thủ công ở địa phương được huy động để thực hiện các món trang sức của cô dâu.

Chú rể mặc áo khoác lụa sherwani trắng ngà, thêu màu tinh xảo với cúc áo mạ vàng, trang trí biểu tượng con hổ Bengal đặc trưng của nhà thiết kế Sabyasachi. Khăn xếp của Vicky cài thêm trâm kilangi được làm thủ công, vòng cổ chế tác bằng ngọc lục bảo, kim cương, thạch anh và đá tourmalines. Sabyasachi nói với Vogue: "Cô dâu và chú rể không biết người kia mặc gì cho đến hôn lễ. Điều này làm tăng sự thú vị khi họ nhận thấy trang phục vẫn ăn ý trong ngày cưới".

Cặp sao thực hiện các nghi thức cưới truyền thống của Ấn Độ. Ảnh: Instagram Katrina Kaif

Hình ảnh đám cưới được Katrina chia sẻ trên trang cá nhân kèm dòng viết: "Chúng tôi biết ơn mọi thứ đã đưa cả hai đến thời điểm này. Tôi mong nhận được tình yêu thương và lời chúc phúc của các bạn khi cả hai cùng nhau bắt đầu hành trình mới". Các bức ảnh nhận hơn 10 triệu lượt thích cùng hơn 230 nghìn bình luận. Người hâm mộ khen cô dâu xinh đẹp, trang phục cưới xa hoa, lộng lẫy.

Cặp sao lần đầu được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau trong một cuộc phỏng vấn với Film Companion năm 2019. Họ luôn từ chối nói về mối quan hệ và đời tư. Katrina Kaif sinh năm 1984, có cha là người Ấn Độ, mẹ là người Anh. Theo India Times, cô được mệnh danh là nữ diễn viên gợi tình nhất Ấn Độ. Cô còn được tuần báo Eastern Eye bình chọn là phụ nữ gợi cảm nhất châu Á từ năm 2008 đến 2011. Người đẹp nổi tiếng qua các phim: Namastey London, Welcome, New York, Rajneeti...

Katrina Kaif trong phim 'New York' Katrina Kaif diễn xuất trong phim "New York" năm 2009. Video: YRF

Katrina từng được đề cử bốn giải Filmfare và là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất của điện ảnh Ấn Độ. Thu nhập của cô khoảng 8,5 triệu USD một năm với mức cát-xê quảng cáo dao động 600.000-800.000 USD. Năm 2013, Katrina đứng thứ chín danh sách các nghệ sĩ giải trí nổi tiếng nhất Ấn Độ do tạp chí Forbes bình chọn.

Vicky Kaushal sinh năm 1988, từng nhận giải thưởng điện ảnh quốc gia. Theo Forbes, anh kiếm trung bình 1,4 triệu USD một năm. Nam diễn viên đứng đầu danh sách những người đàn ông được khao khát nhất năm 2018 do tờ The Times of India bình chọn, vào nhóm 100 Người nổi tiếng năm 2019 của Forbes Ấn Độ.

Sao Mai (theo Vogue)