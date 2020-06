Đồ bảo hộ có phòng được Covid-19 trên máy bay?

Đồ bảo hộ, tấm chắn giọt bắn, kính mắt, khẩu trang, găng tay... dần trở thành vật bất ly thân của không ít khách đi máy bay trong Covid-19.

Năm ngoái, siêu mẫu Naomi Campbell gây xôn xao dư luận khi chia sẻ video cô lau chùi ghế ngồi trên chuyến bay của Qatar Airways. Ngoài dùng giấy ướt khử trùng, cô còn đeo găng tay cao su và khẩu trang. Đó là trước khi Covid-19 bùng phát.

Khi cả thế giới đang cố gắng đẩy lùi một căn bệnh dễ lây lan đe dọa sức khỏe toàn cầu, Campbell còn tạo những thói quen vệ sinh trên máy bay kỹ càng hơn bằng cách mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân.

Siêu mẫu khoe bộ đồ bảo hộ khi đi máy bay. Ảnh: Naomi Campbell.

Campbell không phải người duy nhất mặc đồ bảo hộ (PPE) trên máy bay. Thói quen này đang trở thành điều ngày càng phổ biến với những hành khách thường xuyên dịch chuyển bằng đường hàng không, cũng như phi hành đoàn.

Những bộ đồ bảo hộ dùng một lần được rao bán trên mạng với giá chưa đến 20 USD, nhưng các chuyên gia sức khỏe không ủng hộ hành khách mặc chúng trong đại dịch.

"Mặc một bộ đồ bảo hộ trên máy bay không những không cần thiết, mà còn khiến những hành khách khác hoang mang thái quá", Scott Pauley, đại diện Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết.

CDC khuyến cáo người dân đeo khẩu trang vải nơi công cộng hoặc bất kỳ nơi nào mọi người khó tuân thủ giãn cách xã hội.

Không chỉ hành khách, nhiều hãng hàng không đang yêu cầu tiếp viên mặc đồ bảo hộ trên máy bay như Philippine Airlines, AirAsia... Theo Adrian Hyzler, giám đốc y tế của Healix International - một công ty chuyên về an ninh và các dịch vụ hỗ trợ y tế và du lịch quốc tế, cả Hiệp hội An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EASA) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đều không khuyến cáo phi hành đoàn mặc đồ bảo hộ nếu không phải chăm sóc những hành khách bị bệnh.

Ngày 18/5, Qatar Airways thông báo hãng sẽ ra quy định tiếp viên mặc đồ bảo hộ bên ngoài đồng phục, cùng với kính mắt, găng tay và khẩu trang.

Hyzler đánh giá, một trong những mối quan ngại khi mặc đồ bảo hộ chính là việc cởi bỏ. Nếu virus bám trên bộ đồ, người mặc có thể tiếp xúc với mầm bệnh khi cởi đồ. Gần đây, CDC đã thông báo "nCoV về cơ bản lây lan từ người sang người, chứ không dễ dàng lây sang người từ một bề mặt bẩn".

Một vấn đề khác là đồ bảo hộ có thể khiến người mặc lầm tưởng về cảm giác an toàn. "Đây là cảm giác mọi bộ đồ bảo hộ đem lại cho người mặc - những người nghĩ rằng có lẽ họ được bảo vệ tốt hơn", Hyzler bày tỏ.

Ông cảnh báo nhược điểm của việc mặc đồ bảo hộ là không bảo vệ hiệu quả người mặc khỏi nCoV. "Có hàng trăm loại đồ bảo hộ khác nhau, nếu không phải hàng xịn, chúng có thể rất nóng. Bạn sẽ phải chạm vào mặt bằng găng tay, điều đó khá khó chịu", Hyzler nói.

Áo mưa, tấm chắn giọt bắn, kính đi lặn, khẩu trang, găng tay... dần trở thành vật bất ly thân của không ít khách đi máy bay trong Covid-19. Ảnh: Jonathan Wong/SCMP.

Bên cạnh đó, một điều bất tiện khác chính là hành khách có thể bị yêu cầu kiểm tra thêm tại cửa an ninh khi mặc đồ bảo hộ.

Lisa Farbstein, phát ngôn viên của Cơ quan An Ninh Vận tải Mỹ (TSA), cho biết:" Hành khách phải đi qua máy quét tại các cửa an ninh, bất kể họ mặc gì. Nếu chuông báo động kêu, nhân viên an ninh có thể kiểm tra kỹ hơn bằng cách vỗ vào người.

Theo Farbstein, việc có phải cởi bỏ đồ bảo hộ tại cửa an ninh sân bay hay không còn phụ thuộc vào loại quần áo bạn mặc, và quy trình kiểm tra thêm của nhân viên an ninh có đạt kết quả cần thiết hay không khi chuông báo động kêu.

Hyzler không đồng tình với việc hành khách mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân khi đi máy bay, nhưng vẫn khuyên tất cả đeo khẩu trang. "Nếu ai cũng đeo khẩu trang, nguy cơ virus lây lan sẽ thấp đi", chuyên gia này nhận định.

An An (Theo Washington Post)

