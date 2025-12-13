Đồ án đạt điểm gần tuyệt đối của nữ sinh Kiến trúc TP HCM

Sử dụng loại ren gần như "thất truyền" trong thiết kế, giúp Yến Nhi đạt 9,8/10 điểm, là thủ khoa đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang, Đại học Kiến trúc TP HCM.

Phan Thị Yến Nhi, sinh viên khoa Mỹ thuật Công nghiệp, bảo vệ đồ án tốt nghiệp hồi cuối tháng 7. Cô gái 22 tuổi cho biết bộ sưu tập tốt nghiệp mang tên "Chiêu Vân" - có nghĩa làn mây được ánh sáng chiếu rọi, lấy cảm hứng từ lăng Khải Định ở Huế.

"Điểm đặc biệt của công trình nằm ở sự giao thoa văn hóa. Kiến trúc phương Tây hiện đại với tính đối xứng được kết hợp cùng họa tiết rồng phượng và phù điêu tinh xảo mang đậm dấu ấn Á Đông", Nhi chia sẻ.

Phan Thị Yến Nhi 22 tuổi, sinh viên khóa 21 ngành Thiết kế Thời trang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhi kể mất 4 tháng để hoàn thành đồ án, trong đó một nửa thời gian để nghiên cứu và lên ý tưởng, còn lại để hoàn thiện.

Bộ sưu tập gồm 5 sản phẩm, chia thành 2 bộ. Bộ thứ nhất phảng phất nét kiến trúc bên ngoài lăng là cổng Tam Quan và Bi Đình với phom dáng rắn rỏi. Bộ còn lại lấy ý tưởng từ nội thất Cung Thiên Định, nơi có bức tranh trần Cửu Long Ẩn Vân (9 con rồng ẩn trong mây).

"Mình phải sửa đi sửa lại và phải bỏ khá nhiều thiết kế trong quá trình làm. Lẽ ra chỉ cần vẽ 25 mẫu để chọn lấy 5, nhưng mình đã phải vẽ đến 60 mẫu mới chốt được", Nhi kể.

Càng về cuối, áp lực càng dồn dập. Trong khi bạn bè đã bắt đầu dựng trang phục, Nhi vẫn còn chỉnh phác thảo. Cô nhìn nhận lý do một phần yêu cầu kỹ lưỡng của giảng viên, phần khác vì bản thân khá cầu toàn.

"Đây là bộ sưu tập cuối cùng để khép lại chặng đường sinh viên, nên mình muốn nó hoàn chỉnh nhất có thể", cô nói.

Nhi phối chất liệu vải dày như da, gấm và chất liệu mềm như voan, lưới, tua rua, tạo nên sự tương phản thị giác, như màu sắc ở Lăng Khải Định với sự kết hợp giữa xi măng, gốm sứ, thủy tinh màu. Những chiếc cổ áo dựng cao, vai phồng, chi tiết xếp lớp gợi hình ảnh gờ chỉ và mái vòm. Họa tiết thêu rồng, mây, hoa văn cung đình cũng được xử lý tỉ mỉ, gợi nhắc vẻ đẹp nội thất và phù điêu của lăng.

Một sản phẩm trong bộ sưu tập "Chiêu Vân" của Yến Nhi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một trong những thử thách với Yến Nhi là khi thiết kế bộ thứ 3 "Cửu Long Ẩn Vân". Nữ sinh sử dụng ren Vơ-ni, loại ren thủ công gần như không còn được sử dụng ở miền Bắc. Loay hoay ở khâu này, theo Nhi là vất vả hơn cả khi dựng phom hay thêu đính.

"Loại chỉ Pháp dùng để làm ren Vơ-ni khá đắt, lại khó mua, nhiều lần mình lấy nhầm tông màu. Mỗi lần sai một chút là màu chỉ lệch hoàn toàn so với tổng thể", Nhi kể. Vì thế, cô phải ngồi cả ngày để trộn màu chỉ, theo dõi các khâu nhằm điều chỉnh kịp thời.

Ren Vơ-ni được xử lý 3D trong thiết kế "Cửu Long Ẩn Vân". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Lương Thị Minh Hoa, giảng viên hướng dẫn Nhi làm đồ án tốt nghiệp, đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của học trò. Trong quá trình làm, cô nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của Nhi ở về tư duy thiết kế, dung hòa giữa nét truyền thống và hiện đại.

"Em ấy đã trưởng thành và tự tin rất nhiều trong buổi bảo vệ tốt nghiệp, đủ điều kiện để trở thành một nhà thiết kế", cô Minh Hoa nói.

Yến Nhi cho hay sẽ tìm cơ hội khám phá những góc nhìn mới về thời trang, nghệ thuật và thị trường. Song song đó, cô kiên trì việc truyền tải và phát triển giá trị văn hóa, truyền thống và di sản thông qua các thiết kế của mình.

Bùi Lan Anh