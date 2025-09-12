Djokovic ủng hộ phong trào biểu tình của sinh viên Serbia

Novak Djokovic và vợ Jelena gấp rút tìm trường học cho các con ở Hy Lạp, sau khi bị tấn công bởi truyền thông thân chính phủ Serbia.

Quan hệ giữa Djokovic và giới truyền thông trung thành với Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic ngày càng căng thẳng. Gần đây, các thông tin bôi nhọ tay vợt thành công nhất lịch sử và gia đình anh liên tiếp xuất hiện, khiến cuộc sống của Nole trở nên ngột ngạt.

Sự việc bắt đầu từ cuối năm ngoái, khi một số phong trào biểu tình của sinh viên Serbia được Djokovic ủng hộ, nhằm phản đối những dự luật mà chính phủ của đưa ra. Tay vợt 38 tuổi thậm chí công khai viết trên mạng xã hội về lòng tin vào thế hệ trẻ Serbia, ủng hộ họ lên tiếng vì tương lai tốt đẹp hơn và muốn chính phủ lắng nghe các ý kiến này.

Djokovic chào khán giả sau khi bị loại ở bán kết Mỹ Mở rộng, dưới tay Alcaraz tuần trước, tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Djokovic đã dành tặng một trận thắng của anh ở Australia Mở rộng đầu năm nay cho một sinh viên bị thương trong các cuộc biểu tình. Anh còn dự một trận bóng rổ ở Belgrade với chiếc áo trùm đầu có dòng chữ "sinh viên là nhà vô địch". Ngoài ra, Djokovic còn chủ động chia sẻ hình ảnh các cuộc biểu tình sinh viên với khẩu hiệu "Lịch sử, thật tuyệt vời".

Truyền thông Serbia đáp trả Nole bằng việc gọi anh là "kẻ yêu nước giả tạo" hay "nỗi nhục Serbia". Họ cũng cáo buộc Djokovic ủng hộ "cách mạng màu" ở quê nhà. Thông tin bất lợi về gia đình, bao gồm bố Djokovic – ông Srdjan, cũng đồng loạt được nêu trên mặt báo.

Quan hệ giữa Djokovic và chính quyền Tổng thống Vucic xấu đi nhanh chóng, khi chỉ một năm trước anh được gọi là người hùng vì mang về cho đất nước HC vàng Olympic đơn nam.

Để chuẩn bị cho tương lai, Djokovic và vợ chọn Hy Lạp làm nơi định cư mới. Sau khi ăn tối cùng Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, vợ chồng Djokovic đã mua một ngôi nhà ở phía nam thủ đô Athens. Hai người cũng đăng ký học cho con trai lớn Stefan, 11 tuổi, và con gái Tara, 8 tuổi, tại trường Saint Lawrence, một trường tư thục Anh ở thủ đô Hy Lạp.

Nole tập cùng con trai ở Hy Lạp Djokovic tập cùng con trai ở Athens ngày 9/9.

Hôm 9/9, Djokovic được trông thấy ở CLB quần vợt Kavouri, cùng con trai tạo dáng chụp ảnh. Anh đang cân nhắc trở thành thành viên chính thức của CLB, sau khi quyết định đưa giải đấu ATP 250 Belgrade tới Athens, đổi tên giải thành Hellenic Championship và khởi tranh vào 2/11.

Các động thái của Djokovic được cho là nhằm xin Visa Vàng Hy Lạp, hình thức cấp quyền cư trú để đổi lấy đầu tư. Hai cuộc gặp với thủ tướng Mitsotakis trên đảo Tinos giúp Djokovic gần như chắc chắn sẽ có được điều anh muốn.

Từ Serbia, Tổng thống Vucic xoa dịu căng thẳng khi khẳng định ông sẽ không bao giờ nói xấu Djokovic. Trong quá khứ, ông Vucic nhiều lần ca ngợi và bảo vệ Nole, đặc biệt trong giai đoạn anh từ chối tiêm phòng vaccine Covid-19 và bị chính quyền Australia trục xuất.

Vy Anh