Djokovic thoát thua khó tin ở Australia Mở rộng 2026

AustraliaHạt giống số 4 Novak Djokovic thua 4-6, 3-6 ở hai set đầu trận gặp Lorenzo Musetti, nhưng vẫn vào bán kết Australia Mở rộng 2026 nhờ đối thủ chấn thương ở set ba.

Chiến thắng may mắn nhất trong sự nghiệp dài hơn 20 năm của Djokovic, khi anh lép vế đàn em trong toàn bộ trận đấu, nhưng hưởng lợi từ cơn đau ở chân phải của Musetti.

Đầu set ba, tay vợt Italy liên tục đánh hỏng, rồi rơm rớm nước mắt khi trở về ghế nghỉ. Anh được chăm sóc y tế, rồi trở lại đấu thêm vài phút trước khi tiến đến bắt tay Djokovic.

Djokovic (phải) bắt tay Musetti, sau trận tứ kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 28/1.

"Tôi không biết phải nói gì," Djokovic nói trong cuộc phỏng vấn ngay trên sân Rod Laver sau trận. "Những chuyện như thế này vẫn xảy ra trong thể thao, và nó cũng từng xảy ra với tôi vài lần rồi. Nhưng đang ở tứ kết một giải Grand Slam, dẫn trước hai set, hoàn toàn làm chủ trận đấu mà lại gặp chuyện như vậy thì thật quá không may. Tôi thực sự chúc cậu ấy sớm bình phục, hôm nay lẽ ra cậu ấy là người chiến thắng".

Trước khi đấu Musetti hôm nay, Djokovic được nghỉ tới 4 ngày nhờ việc Jakub Mensik rút lui, không đánh vòng bốn vì chấn thương. "Tôi được xử thắng mà không cần đấu ở vòng bốn, và hôm nay thì đáng ra tôi đã thua khi bị dẫn hai set, nhưng cuối cùng lại thắng", Djokovic nói thêm. "Tối nay chắc chắn tôi sẽ cầu nguyện gấp đôi, và biết ơn Chúa vì đã cho tôi thêm một cơ hội nữa. Vì vậy trong những ngày tới, tôi sẽ cố gắng hết sức để tận dụng nó".

Chiến thuật then chốt của Djokovic ở trận gặp Musetti là kết thúc sớm các pha bóng trước đối thủ đánh bền tốt. Anh thắng 63% điểm trên lưới, nhưng Musetti cũng khiến tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam mắc tới 32 lỗi tự đánh hỏng, một phần nhờ khả năng phòng ngự xuất sắc.

"Cậu ấy buộc bạn phải tiếp tục chơi bóng. Khi bạn nghĩ rằng pha bóng đã kết thúc, thì thực ra là chưa" Djokovic nói. "Khi bạn tấn công cậu ấy, bạn không biết điều gì sẽ xảy ra. Đó có thể là cú đánh phản công chéo sân, cắt bóng ngắn, hoặc cậu ấy có thể đánh bóng bạt thẳng vào người bạn, hoặc một cú lốp tận dụng điểm yếu nhất của tôi, là cú smash".

Những phát biểu của Djokovic cho thấy nếu anh thua trận này, đó sẽ là một thất bại tâm phục khẩu phục. Trong hai set đầu, Musetti có tới năm lần thắng game đỡ bóng, khiến Djokovic chỉ có tỷ lệ thắng điểm bóng hai 39%.

Djokovic thoát thua khó tin ở Australia Mở rộng Diễn biến chính trận Djokovic - Musetti hôm 28/1.

"Hai set đầu tôi không cảm giác bóng tốt, nhưng điều đó cũng đến từ chất lượng và sự đa dạng trong lối chơi của cậu ấy", Nole nói thêm. "Hôm nay tôi thực sự cực kỳ may mắn mới vượt qua được trận này".

Lần thứ hai trong sự nghiệp, Djokovic thua Musetti hai set đầu ở Grand Slam nhưng vẫn đi tiếp. Lần trước là tại vòng bốn Roland Garros 2021, khi Nole thắng 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 nhờ đối thủ bỏ cuộc ở set năm, khi cục diện đã an bài.

Djokovic sẽ gặp ĐKVĐ Jannik Sinner hoặc hạt giống số 7 Ben Shelton ở bán kết. Ở nhánh đấu còn lại, tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz đối đầu Alexander Zverev ở vòng đấu cho bốn người mạnh nhất.

Vy Anh