Djokovic thua ngược ĐKVĐ Indian Wells Masters

MỹChủ nhân 5 danh hiệu Indian Wells Masters, Novak Djokovic thua Jack Draper 6-4, 4-6, 6-7(5) ở vòng bốn tối 11/3.

Trận đấu dài hơn hai tiếng rưỡi chứng kiến hai tay vợt liên tục đẩy nhau tới giới hạn thể lực bằng những pha bóng bền. Draper không thể kết thúc trận đấu khi cầm giao bóng ở tỷ số 5-4 trong set quyết định, khiến màn so tài càng thêm kịch tính. Tuy nhiên, tay vợt 24 tuổi nhanh chóng lấy lại tinh thần và giữ vững bản lĩnh trong loạt tie-break quyết định để thắng 7-5.

"Tôi đã không thi đấu trên ATP Tour trong một thời gian dài, nên việc đánh bại những tay vợt hàng đầu mang đến sự tự tin", Draper, nhà vô địch tại Indian Wells năm 2025 nói sau trận. "Chiến thắng Novak, tay vợt vĩ đại nhất, người tôi đã ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ khiến tôi vô cùng tự hào".

Hai tay vợt liên tục đấu bóng nặng từ cuối sân. Điểm nhấn đến ngay game đầu của set ba khi Djokovic thắng một pha bóng dài 26 lần chạm vợt ở điểm số 30-30, một trong những pha rally ấn tượng nhất giải. Tình huống này nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả và tạo nên sự sôi động cho phần còn lại của trận đấu.

Djokovic (trái) bắt tay chúc mừng Draper, trên sân Trung tâm ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 11/3. Ảnh: Reuters

Các pha bóng ngày càng dài khi trận đấu trôi về cuối. Djokovic nhiều lần phải thở dốc sau những pha bóng bền. Trong khi đó, Draper càng chơi càng hay, đánh bóng uy lực hơn và hiểm hóc hơn.

Chiến thắng giúp Draper cân bằng thành tích đối đầu 1-1 với Djokovic. Đây là lần gặp đầu tiên của họ kể từ Wimbledon 2021, thời điểm Draper còn ngoài top 200 thế giới.

Mùa trước, Draper có năm thi đấu thành công nhất sự nghiệp khi vươn lên vị trí số 4 thế giới. Tuy nhiên, tay vợt Anh quốc phải kết thúc mùa giải sớm vào tháng 9 vì chấn thương tay. Anh trở lại thi đấu tháng trước tại Davis Cup, trước khi dự giải ATP 500 ở Dubai.

Là hạt giống số 14 và chịu áp lực bảo vệ danh hiệu lớn nhất sự nghiệp, Draper vẫn đang chơi ấn tượng. Đối thủ tiếp theo của anh là Daniil Medvedev, người vừa đánh bại Alex Michelsen 6-2, 6-4. Medvedev từng thắng Draper trong lần gặp duy nhất của họ tại Rome hai năm trước.

Djokovic hướng tới việc sánh ngang Roger Federer (13 lần) và Rafael Nadal (12 lần) trong danh sách những tay vợt vào tứ kết Indian Wells nhiều nhất lịch sử, nhưng không thành công. Tay vợt 38 tuổi rời California với thành tích 7 thắng, 2 thua mùa này. Trước đó, anh đã vào chung kết Australia Mở rộng nhưng thua tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz.

Cũng ở vòng bốn tại Indian Wells, Alcaraz thắng Casper Ruud 6-1, 7-6(2), qua đó lần thứ năm liên tiếp vào tứ kết Indian Wells. Alcaraz, người hai lần vô địch giải, khởi đầu bùng nổ trước khi giữ vững thế trận để nâng thành tích đối đầu lên 6-1.

Với chiến thắng sau 91 phút, Alcaraz kéo dài chuỗi bất bại trong năm 2026 lên 15 trận. Trước đó anh đã vô địch Australia Mở rộng hồi tháng 1, rồi đăng quang tại giải ATP 500 ở Doha, Qatar. Đối thủ tiếp theo của tay vợt Tây Ban Nha là nhà vô địch Indian Wells 2021 Cameron Norrie.

Vy Anh