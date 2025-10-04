Djokovic thắng trận đấu già nhất lịch sử Masters

Trung QuốcNovak Djokovic hạ Marin Cilic 7-6(2), 6-4 ở vòng hai Thượng Hải Masters, trong trận đấu tổng số tuổi của hai tay vợt lên tới 75.

Hai lão tướng lập kỷ lục khi tạo nên trận đấu có tổng số tuổi lớn nhất lịch sử hệ thống giải ATP 1000 (75 tuổi và 139 ngày). Ở tuổi 37, Cilic vẫn chơi kiên cường, chỉ để mất một game giao bóng trong cả trận. Nhưng anh vẫn thua sau hai set, và trở thành tay vợt thứ bảy thua Djokovic từ 20 trận trở lên.

Djokovic cứu bóng trong trận gặp Cilic, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc hôm 3/10. Ảnh: Reuters

"Cilic khi có cảm giác bóng tốt sẽ rất nguy hiểm và có thể đánh bại bất kỳ ai", Djokovic nói sau trận. "Hôm nay, tôi đã chịu nhiều áp lực. Anh ấy chơi tốt hơn trong set đầu, không cho tôi thời gian để thở. Tôi nghĩ bản thân đã thoát khỏi rắc rối nhờ giao bóng tốt".

Bên cạnh điểm tựa là cú giao bóng, Djokovic cũng đánh thuận tay ổn định ở trận này khi chỉ mắc ba lỗi. Anh cứu cả bốn break-point phải đối mặt và tận dụng cơ hội thắng game đỡ bóng duy nhất ở đầu set hai. Nhờ đó, Nole giải quyết đối thủ chỉ sau hai set.

Djokovic từng bốn lần vô địch Thượng Hải Masters. Anh sẽ đối đầu với Yannick Hanfmann ở vòng ba. Khi được hỏi về mùa giải 2025, Nole nói: "Tôi thua hai tay vợt hay nhất thế giới là Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, nhưng nhìn chung tôi đã chơi tốt ở các Grand Slam, khi vào đến bán kết ở cả bốn giải. Điều đó nói lên đẳng cấp và sự ổn định của tôi. Nhưng vẫn có một phần trong tôi luôn muốn bản thân chiến thắng và trở thành người giỏi nhất".

Chủ nhân 24 Grand Slam có thể gặp lại Sinner ở bán kết nếu cả hai cùng chơi tốt ở Thượng Hải. Anh cho biết không nản chí dù thua Sinner nhiều lần. "Tôi không chơi quần vợt chỉ để thắng và giành danh hiệu", tay vợt Serbia nói. "Tôi muốn tiếp tục còn bởi sự yêu mến của người hâm mộ và mong muốn phát triển môn thể thao này".

Thượng Hải Masters dài gần hai tuần, từ 1-12/10. Giải năm nay vắng bóng tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz vì chấn thương. "Tôi luôn phản đối việc kéo dài các giải Masters 1000 lên hai tuần, vì tôi không nghĩ điều đó là tốt cho các tay vợt", Nole nói về lịch đấu ở Masters. Tôi thấy có nhiều tay vợt phàn nàn về nghĩa vụ phải thi đấu giải này giải kia, nhưng rồi họ lại đăng ký chơi các trận biểu diễn. Điều đó khá mâu thuẫn. Giới quần vợt không đủ đoàn kết. Chúng ta phàn nàn, nhưng lại không thực sự hành động để thay đổi điều gì cả".

Vy Anh