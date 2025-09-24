Djokovic dự Thượng Hải Masters

Trung QuốcBan tổ chức giải Masters 1000 ở Thượng Hải, diễn ra từ 1-12/10, xác nhận Novak Djokovic sẽ tham gia thi đấu.

Kể từ thất bại trước Carlos Alcaraz ở bán kết Mỹ Mở rộng cách đây ba tuần, Djokovic chưa chơi thêm trận chính thức nào. Tương tự những năm gần đây, tay vợt Serbia tiếp tục bỏ qua một số sự kiện ATP 250 và 500 tại Trung Quốc và Nhật Bản ở thời điểm bắt đầu mùa sân cứng tại châu Á.

Djokovic ở Thượng Hải Masters 2024, tại Qizhong Forest Sports Arena hồi tháng 10 năm ngoái. Ảnh: Reuters

"Tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì và thi đấu ở đâu trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải", Djokovic nói sau khi kết thúc Mỹ Mở rộng, hồi giữa tháng 9.

Khoảng một tuần trước, tay vợt 38 tuổi xác nhận tham dự Hellenic Championship tại Athens, Hy Lạp vào đầu tháng 11. Đây là giải do gia đình Djokovic quản lý, được tổ chức ở Belgrade trong quá khứ. Athens là nơi Djokovic và vợ sẽ định cư trong thời gian tới, sau khi nảy sinh mâu thuẫn với truyền thông thân chính phủ Serbia.

Ngoại trừ giải đấu mang tính "ngoại giao" này, cùng Thượng Hải Masters, Djokovic không còn hứng thú với mùa 2025. Anh đang đứng thứ ba bảng điểm Race to Turin, nhưng nhiều khả năng sẽ có lần thứ hai liên tiếp vắng mặt ở ATP Finals. Trước đó, Nole cũng có thể sẽ bỏ Paris Masters vì giải này diễn ra ngay trước ATP 250 Athens.

Nếu giành quyền vào chơi trận tranh cup sự kiện ở Hy Lạp, Djokovic chỉ có một ngày nghỉ ngơi trước khi ATP Finals khai màn ở Turin, Italy. Mùa 2024, Nole bỏ giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc trong năm.

Một sự kiện khác Djokovic cũng đồng ý xuất hiện là Six Kings Slam, giải giao hữu ở Riyadh, Arab Saudi, khởi tranh giữa tháng 10. Năm ngoái, Nole cũng đánh giải này, xếp thứ ba nhờ chiến thắng trước Rafael Nadal.

Djokovic hiện giữ kỷ lục bốn lần vô địch Thượng Hải Masters. Mùa 2024, tay vợt Serbia đi tới trận chung kết rồi thua Jannik Sinner.

"Tôi đánh giá cơ hội thắng của bản thân nhiều hơn ở thể thức ba set thắng hai, với sự kiện một tuần, hoặc những giải Masters 1000 kéo dài hai tuần và có ngày nghỉ giữa các vòng đầu", Djokovic nói thêm về cơ hội ganh đua với Alcaraz và Sinner. "Kiểu giải đấu như vậy sẽ tăng khả năng cạnh tranh của tôi khi đối đầu họ".

Các nguồn tin thân cận cho biết Djokovic hiện dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, kết hợp tập luyện cùng đội ngũ. Việc vào bán kết bốn Grand Slam mùa này cho thấy tay vợt 38 tuổi không nhất thiết phải thi đấu liên tục để duy trì phong độ.

Djokovic hiện còn cách kỷ lục major mọi thời đại một danh hiệu, để chính thức vượt lên huyền thoại nữ Margaret Court, người cũng đang giữ 24 Grand Slam đơn. Mục tiêu khác cho Nole là kỷ lục 109 danh hiệu sự nghiệp của Jimmy Connors, hay trước mắt là 103 của Roger Federer. Djokovic hiện có 100 danh hiệu sau khi vô địch Geneva Mở rộng hồi tháng Năm.

Vy Anh