Djokovic tạo lợi thế đầu tiên trước phiên điều trần

AustraliaTòa tối cao Liên bang Australia quyết định phiên xử hôm 16/1 về visa của Novak Djokovic sẽ có ba Thẩm phán, thay vì một người.

Lúc 18h55 ngày 15/1, giờ Melbourne, Thẩm phán David O'Callaghan cho biết phiên điều trần của Djokovic sẽ có ông, Thẩm phán Anthony Besanko và Chánh án James Allsop tham dự. Thẩm phán O’Callaghan trước đó điều hành phiên xử sáng 15/1, trong đó các bên tranh luận xem vụ việc nên được xử bởi một hay ba Thẩm phán. Luật sư của Djokovic muốn có ba Thẩm phán, còn phía Chính phủ Australia cho rằng chỉ cần một Thẩm phán.

Djokovic là hạt giống số một Australia Mở rộng 2022, dự kiến thi đấu vào thứ Hai 17/1. Ảnh: The Age

Theo truyền thông Australia, khi phiên xử có đủ ba Thẩm phán, Bộ trưởng không thể kháng quyết định cuối của tòa. Nếu thắng buổi điều trần này, Djokovic sẽ được chơi tại Australia Mở rộng. Nhưng, báo The Age nhấn mạnh quyết định dùng quyền lực cá nhân của Bộ trưởng hiếm khi bị đảo ngược ở tòa. Bộ trưởng Di trú Alex Hawke tước visa của Djokovic lần thứ hai vào chiều 14/1, với lý do sự góp mặt của tay vợt Serbia tại Australia Mở rộng "đe dọa an toàn và trật tự cộng đồng".

Ông Hawke đưa ra dẫn chứng được cho là chắc chắn, khi nhấn mạnh việc chủ nhân 9 danh hiệu Australia Mở rộng vẫn dự các hoạt động cộng đồng ở Serbia dù đang nhiễm Covid-19. "Ông Djokovic là người có ảnh hưởng lớn tới số đông. Hành động coi thường pháp luật của ông ấy có thể gây bất ổn cho xã hội Australia, vốn đang tồn tại những nhóm người nhân danh tự do để xâm phạm sức khỏe cộng đồng", The Age tiết lộ một phần tài liệu mà luật sư của ông Hawke gửi lên tòa. Theo tờ báo này, Bộ trưởng Hawke chưa dùng đến một "vũ khí" khác, là chứng cứ Djokovic khai man khi nhập cảnh vào Melbourne hôm 5/1.

Djokovic được đưa về nơi giam giữ ban đầu là khách sạn Park vào chiều 15/1. Anh ở đây một đêm, trước khi dự phiên điều trần lúc 9h30 ngày 16/1, giờ Melbourne. Phiên xử sẽ được phát trực tuyến, với phần trình bày trước của các luật sư bảo vệ Djokovic.

Theo cựu CEO Australia Mở rộng Paul McNamee, Djokovic là nạn nhân của một "cuộc săn phù thủy". Ông viết trên báo Sydney Morning Herald: "Novak Djokovic là mục tiêu săn đuổi dễ dàng của Chính phủ Australia vì cậu ấy chưa tiêm và là người của công chúng. Mọi người từng lo ngại Novak được đối xử đặc biệt vì là tay vợt số một. Nhưng thực tế thì ngược lại. Chỉ vì ‘tầm ảnh hưởng số đông’ mà cậu ấy đối mặt với chuyện bị trục xuất".

Theo báo Sport Klub của Serbia, Tennis Australia không chỉ duyệt miễn trừ y tế cho Djokovic và hai tay vợt khác, mà còn đặc cách nhập cảnh cho HLV Filip Serdarusic – HLV người Croatia và là anh trai tay vợt Nino Serdarusic. Serdarusic cho biết ông lên chuyến bay được Tennis Australia thuê riêng, và nhập cảnh với lý do mắc Covid-19 vào tháng 10/2021.

"Nhân viên Lực lượng Biên phòng Australia xem hồ sơ và nói tôi có thể bị cách ly 14 ngày vì chưa tiêm", Serdarusic kể lại. "Nhưng sau đó cô ấy gọi cho sếp. Ông sếp tiến lại xem giấy tờ, chụp ảnh chúng và nói tôi có thể nhập cảnh mà không cần cách ly. Nửa tháng sau Djokovic tới và họ gọi cho tôi lúc 22h để thông báo xem lại hồ sơ miễn trừ y tế. Tôi quyết định thu dọn đồ đạc rời Australia vì tôi không giỏi chiến đấu như Djokovic".

Nhân Đạt (theo News AU)