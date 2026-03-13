Djokovic không phục khi bị loại khỏi Indian Wells Masters

MỹTay vợt số ba thế giới Novak Djokovic thừa nhận cảm thấy cay đắng khi thua Jack Draper ở vòng bốn Indian Wells Masters hôm 11/3.

"Thua trận kiểu này hơi cay. Đúng là tôi đã thua một tay vợt xuất sắc, nhưng vẫn thấy hơi thất vọng khi rời sân. Tôi ước gì mình làm tốt hơn", Djokovic nói ở buổi họp báo sau trận thua Draper. "Tôi đã nỗ lực hết mình, cống hiến mọi thứ trên sân. Đó là điều làm tôi tự hào. Tôi không bỏ cuộc và đã cố gắng hết sức rồi".

Djokovic trong họp báo, trên sân Trung tâm ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 12/3. Ảnh: Reuters

Sự quả cảm của Djokovic giúp anh thắng điểm số hay nhất trận trong set ba với 26 lần chạm vợt, nhưng Draper mới là người thắng chung cuộc 4-6, 6-4, 7-6, trong đó tỷ số loạt tie-break chỉ sít sao 7-5. Cuộc đọ sức dài hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ thực sự tra tấn thể lực của tay vợt đã 38 tuổi như Djokovic.

"Dạ dày không ổn khiến tôi thở khó nhọc hơn", Djokovic tiết lộ vấn đề nhưng không muốn biện minh cho thất bại. "Tôi không muốn nói nhiều đến chuyện đó. Cơ bản tôi vẫn ổn. Một trận rất căng, người chiến thắng được xác định nhờ một vài cú đánh và điểm số thôi. Tôi không biết là mình ghi nhiều điểm hơn đối thủ. Điều thất vọng nhất là tôi đã chơi hết sức nhưng vẫn thua".

Djokovic có tổng 99 điểm cả trận, hơn Draper một điểm. Việc một tay vợt ghi nhiều điểm hơn vẫn thất bại là chuyện không hiếm gặp trong tennis đỉnh cao. Ở bán kết Australia Mở rộng, Djokovic từng thắng Jannik Sinner dù chỉ ghi 140 điểm, so với 152 của đàn em.

Djokovic hướng tới việc sánh ngang Roger Federer (13 lần) và Rafael Nadal (12 lần) trong danh sách những tay vợt vào tứ kết Indian Wells nhiều nhất lịch sử, nhưng không thành công. Tay vợt 38 tuổi rời California với thành tích 7 thắng, 2 thua mùa này. Trước đó, anh đã vào chung kết Australia Mở rộng nhưng thua tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz.

Chứng kiến thất bại của Djokovic ở Indian Wells, huyền thoại quần vợt nữ Martina Navratilova cho rằng Nole nên thay đổi cách tiếp cận khi đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.

"Ở độ tuổi này, tôi nghĩ cậu ấy cần rút ngắn các pha bóng", Navratilova nói. "Djokovic vẫn có thể khiến đối thủ mệt mỏi, nhưng đó không nên là mục tiêu chính. Điều đó nên chỉ là hệ quả từ cách cậu ấy thi đấu, thay vì chủ động kéo dài các pha bóng, phòng ngự và chạy khắp sân. Bởi giờ đây chính cậu ấy mới là người bị bào mòn thể lực".

Cựu tay vợt từng giành 18 Grand Slam cũng cho rằng Nole cần chấp nhận ảnh hưởng của thời gian: "Đến lúc bạn phải thừa nhận quy luật tuổi tác. Tôi nghĩ cậu ấy nên từ bỏ hy vọng sẽ làm đối thủ kiệt sức trước mình".

Indian Wells là một trong những giải đấu thành công nhất của Djokovic, nơi anh vô địch năm lần từ 2008 đến 2016. Tuy nhiên, kể từ đó tay vợt Serbia chỉ một lần vào tứ kết. Năm nay là lần đầu anh trở lại vòng bốn của giải kể từ 2017.

Vy Anh