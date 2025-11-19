Djokovic diện kiến Thủ tướng Hy Lạp

Hy LạpSau khi rời Serbia sang Hy Lạp định cư, Novak Djokovic gặp gỡ Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis để nói chuyện về quần vợt và cuộc sống mới.

Ngoài Djokovic, em trai Djordje cũng được mời đến Văn phòng Chính phủ Hy Lạp trò chuyện, bên cạnh sự tham gia của chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Hy Lạp Thodoris Glava. Trên Instagram, ông Mitsotakis cho biết nội dung cuộc gặp xoay quanh giải pháp đưa quần vợt Hy Lạp lên tầm cao mới, đặc biệt sau sự kiện ATP 250 Hellenic Championship được tổ chức thành công gần đây.

Giải đấu đầu tháng 11 do Djordje làm giám đốc điều hành, lần đầu nằm trong lịch trình ATP Tour và được tổ chức tại Athens, thay cho Belgrade Mở rộng. Trong hai ngày diễn ra bán kết và chung kết, ông Mitsotakis đều đến nhà thi đấu dự khán các trận đấu của Djokovic.

Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis, Djokovic, Djordje và ông Glava (từ trái qua phải), trong cuộc gặp tại Văn phòng Chính phủ Hy Lạp hôm 18/11. Ảnh: Merini

Ở trận tranh cup, Djokovic đánh bại Lorenzo Musetti để giành danh hiệu thứ 101 trong sự nghiệp. Các nhà tổ chức hy vọng chất lượng và sức hút thực tế của Hellenis Championship năm nay sẽ giúp Hy Lạp trở thành điểm đến thường niên ở hệ thống ATP.

Do mâu thuẫn với Chính phủ Serbia, gia đình Djokovic chuyển đến Athens định cư cách đây vài tháng. Hai người con của Nole là Stefan, 11 tuổi, và Tara, tám tuổi, đang theo học tại một trường quốc tế của Anh quốc, có sân tennis ngoài trời trong khuôn viên rộng hơn 80.000 mét vuông.

"Khi thi đấu tại Athens, tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi vốn yêu đất nước Hy Lạp từ lâu", Djokovic nói tại Hellenic Championship. "Tôi muốn cảm ơn người dân tại đây đã chào đón tôi và gia đình với thái độ trìu mến. Chưa biết tương lai ra sao, nhưng cho đến lúc này, đây là một trải nghiệm tuyệt vời và tích cực".

Truyền thông Hy Lạp cho biết Djokovic đang cân nhắc xin Visa Vàng (Golden Visa) - thị thực định cư thông qua đầu tư. Anh từng hai lần gặp Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis trước khi đăng ký học cho các con.

Theo báo chí nước này, Djokovic chuẩn bị được cấp phép xây dựng tổ hợp đa năng, gồm hơn 20 sân quần vợt, pickleball và padel. Dự án ước tích có chi phí khoảng 23 triệu USD. Tổng tiền thưởng trong sự nghiệp của Djokovic là hơn 191,2 triệu USD.

Vy Anh