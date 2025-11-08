Djokovic tiến gần danh hiệu thứ 101

Hy LạpTay vợt huyền thoại Novak Djokovic vào chung kết ATP Hellenic Championship, khi hạ Yannick Hanfmann 6-3, 6-4 hôm 7/11.

Chiến thắng dễ cho Djokovic sau 79 phút thi đấu, dù có lúc anh để mất thế trận đầu set hai. Djokovic thua game giao bóng lần đầu tiên trong tuần, nhưng nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát thế trận. Anh duy trì thành tích toàn thắng 30 trận trong năm 2025 mỗi khi thắng set đầu.

Djokovic mừng chiến thắng trước Hanfmann, trên sân Trung tâm ở nhà thi đấu OAKA tại Athens, Hy Lạp hôm 4/11. Ảnh: Reuters

Thắng lợi giúp Djokovic nâng tỷ số đối đầu lên 3-0 trước Hanfmann, sau khi anh cũng vượt qua đối thủ Đức ở Thượng Hải tháng trước. Đây là trận chung kết thứ 144 trong sự nghiệp của Djokovic ở 23 quốc gia khác nhau trên ATP Tour, và là trận thứ ba trong mùa giải 2025. Anh sẽ gặp Lorenzo Musetti ở trận chung kết lúc 22h hôm nay 8/11, giờ Hà Nội.

Cựu số một thế giới cũng chấm dứt chuỗi bốn trận thua liên tiếp ở vòng bán kết, khi anh dừng bước ở Roland Garros, Wimbledon, Mỹ Mở rộng và Thượng Hải Masters năm nay.

"Tôi nghĩ đây là trận đấu hay nhất của tôi tại giải", Djokovic chia sẻ. "Nó đến vào đúng thời điểm. Hanfmann là tay vợt nguy hiểm với cú giao bóng mạnh và lối chơi tấn công, nên tôi phải thật tập trung. Tôi từng bị dẫn 1-3 trong set hai nhưng vẫn giữ được bình tĩnh".

Nếu giành chiến thắng ở chung kết, Djokovic sẽ có danh hiệu ATP thứ 101 trong sự nghiệp, khép lại chuyến thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên tại Hy Lạp, nơi anh hiện đang sinh sống. Do mâu thuẫn với chính phủ Serbia, Nole và gia đình chuyển sang định cư tại Athens từ cách đây hai tháng.

Trận chung kết cũng có ý nghĩa lớn với Musetti. Tay vợt Italy buộc phải thắng Djokovic để giành vé cuối dự ATP Finals, giải đấu cho tám người hay nhất năm khởi tranh 9/11. Ở đó, Djokovic chung bảng với Carlos Alcaraz, Taylor Fritz và Alex de Minaur. Bảng còn lại gồm ĐKVĐ Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton và tay vợt cuối cùng giành vé dự giải, là Musetti hoặc Felix Auger-Aliassime.

Vy Anh