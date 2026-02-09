Djokovic bị đánh giá thấp ở ba Grand Slam còn lại

AustraliaNovak Djokovic vào chung kết Australia Mở rộng, nhưng không được cựu tay vợt số tám thế giới Jack Sock đánh giá cao trong phần còn lại của mùa giải.

"Tôi nghĩ Australia Mở rộng là Grand Slam sở trường của Djokovic, nên anh ấy còn chút sức lực tại đó", Sock nói trong Podcast cá nhân ngày 8/2. "Về cơ bản, Melbourne là nơi Nole khao khát chiến thắng và nhìn thấy cơ hội rõ hơn cả. Sự ủng hộ của đám đông ở đó dành cho anh ấy cũng rất lớn. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ vào chung kết một giải Grand Slam nào khác mùa này".

Djokovic cứu bóng ở chung kết Australia Mở rộng 2026, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 1/2. Ảnh: Reuters

Djokovic đánh bại Jannik Sinner trong năm set ở bán kết Australia Mở rộng 2026 bằng phong độ xuất sắc. Anh sau đó thắng tiếp set mở màn chung kết với Carlos Alcaraz. Tuy nhiên, tay vợt Serbia không thể trở thành người đầu tiên trong hai năm qua hạ bộ đôi hàng đầu thế giới ở Grand Slam. Anh để Alcaraz thắng ngược sau bốn set và lỡ hẹn với danh hiệu thứ 11 tại Melbourne.

"Djokovic đã 39 tuổi rồi và khó thi đấu cường độ cao trong thời gian dài", Sock nói thêm. "Rất khó để tin rằng anh ấy sẽ chơi tốt trước một đối thủ trẻ khỏe hơn tại Roland Garros tới đây. Chúng ta khá chắc rằng anh ấy sẽ sắp xếp lịch thi đấu nhẹ nhàng mùa 2026. Nhưng thời gian là kẻ thù lớn nhất của Djokovic lúc này".

Sock giải nghệ vào 2023 sau hơn một thập kỷ chơi quần vợt chuyên nghiệp, giành bốn danh hiệu ATP Tour và từng đứng thứ 8 thế giới năm 2017. Tay vợt Mỹ thành công hơn ở sự nghiệp đánh đôi, từng đoạt ba Grand Slam đôi nam và đứng thứ hai thế giới. Sock hiện đang thi đấu pickleball chuyên nghiệp và đứng thứ 31 PPA Tour.

Djokovic sẽ bước sang tuổi 39 khi Grand Slam tiếp theo khởi tranh tại Paris. Anh từng ba lần vô địch giải và đoạt HC vàng Olympic bằng cách đánh bại Alcaraz ở đó năm 2024. Mùa trước, Nole vào bán kết nhưng thua trắng ba set trước Sinner. Anh sau đó thua tiếp tay vợt Italy ở bán kết Wimbledon. Tới Mỹ Mở rộng, Nole lại thua trong ba set trước Alcaraz ở bán kết.

Thất bại của Nole hôm 1/2 khiến anh không thể nối dài kỷ lục Grand Slam lên con số 25, đồng thời mất chuỗi toàn thắng ở chung kết Australia Mở rộng. Nadal trở thành người duy nhất trong "Big 3" không thua chung kết lần nào ở một sự kiện Grand Slam, đó là chuỗi 14 chức vô địch trong 14 trận chung kết Roland Garros. Người còn lại trong bộ ba huyền thoại là Roger Federer từng thua chính Nadal ở chung kết Wimbledon, Grand Slam sở trường mà tay vợt Thụy Sĩ tám lần nâng cup.

Vy Anh