Djokovic: 'Alcaraz đủ giỏi để phá kỷ lục 41 trận thắng liên tiếp'

Djokovic đang nắm kỷ lục 41 trận thắng liên tiếp đầu mùa giải, thiết lập năm 2011. Ngay cả khi vô địch Indian Wells Masters, Alcaraz cũng chỉ đạt 18 trận thắng liên tiếp, nghĩa là vẫn còn cách kỷ lục của Djokovic đến 23 trận - tương đương khoảng bốn giải đấu.

Tuy nhiên, Djokovic, người từng vô địch bảy giải liên tiếp đầu năm 2011, tin rằng ngôi sao 23 tuổi có thể phá kỷ lục đó. "Cậu ấy có thể làm được", Djokovic nói ở Indian Wells ngày 8/3. "Cậu ấy có mọi thứ cần thiết, từ lối chơi, khả năng thích nghi với các mặt sân khác nhau, cũng như thể lực và khả năng hồi phục. Nếu cơ thể luôn khỏe mạnh, Alcaraz giỏi đến mức có thể vô địch bất kỳ giải đấu nào".

Alcaraz đánh thuận tay ở trận gặp Dimitrov, trên sân Trung tâm ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 8/3. Ảnh: Reuters

Alcaraz khởi đầu bất bại trong mùa giải 2026, thắng 13 trận liên tiếp từ đầu năm, bao gồm trận ra quân ở Indian Wells Masters với Grigor Dimitrov (6-2, 6-3). Trước đó, tay vợt Tây Ban Nha có chuỗi 7 trận thắng để lên ngôi tại Australia Mở rộng và thêm 5 chiến thắng để đăng quang ở Qatar Mở rộng.

"Ở độ tuổi còn rất trẻ, cậu ấy đã làm được nhiều điều mang tính lịch sử cho môn thể thao này", Djokovic nói tiếp. "Nhưng đúng là thắng hơn 40 trận liên tiếp là điều rất khó. Bản thân tôi cũng từng có vài chuỗi khác vào đầu mùa, khoảng hơn 25 trận, tôi nghĩ là hai lần, và nó thực sự đòi hỏi rất nhiều yếu tố".

"Nhưng đồng thời, khi bạn đang thắng quá nhiều và cưỡi trên làn sóng phong độ cao đó, bạn không muốn rời khỏi nó", tay vợt sinh năm 1987 nói thêm. "Bạn muốn lướt trên làn sóng đó càng lâu càng tốt, bởi sự tự tin của bạn rất cao. Dĩ nhiên, khi thua trận đầu tiên thì mọi thứ sẽ hơi lung lay. Nhưng chừng nào bạn còn thắng, bạn sẽ cảm thấy sau mỗi trận đấu mình còn mạnh mẽ hơn. Tôi chúc Alcaraz có thêm thật nhiều chiến thắng nữa".

Alcaraz từng thừa nhận quan tâm đến kỷ lục 41 trận thắng đầu mùa của Djokovic, và cho rằng khả năng bản thân bắt kịp kỷ lục này không cao. Anh sẽ gặp Arthur Rinderknech ở vòng ba Indian Wells Masters lúc 8h sáng mai 10/3 (giờ Hà Nội), sau khi Djokovic đấu Aleksandar Kovacevic vào lúc 1h cùng ngày.

"Rõ ràng tôi biết con số 41, Novak đang giữ kỷ lục đó", Alcaraz nói với nụ cười tươi. "Bạn sẽ không nhận ra nó khó đến mức nào cho đến khi bạn thực sự theo đuổi nó. 41 nghe có vẻ không quá nhiều, nhưng khi bạn đã thắng 12 trận rồi, bạn nghĩ: trời ơi, còn phải thêm bốn hoặc năm giải đấu nữa, mà đều là những giải lớn nhất thế giới. Khi đó bạn mới nhận ra và cảm thấy kỷ lục đó ấn tượng đến mức nào".

Vy Anh