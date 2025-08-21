Djokovic, Alcaraz bị loại sớm ở đôi nam nữ Mỹ Mở rộng

MỹĐôi Novak Djokovic/Olga Danilovic và Carlos Alcaraz/Emma Raducanu đều thua ngay vòng đầu, trước khi đôi Andrea Vavassori/Sara Errani bảo vệ danh hiệu tại Mỹ Mở rộng.

Khác mọi năm, nội dung đôi nam nữ ở Mỹ Mở rộng 2025 chỉ có 16 cặp tranh tài vào ngày 19 và 20/8, với phần thưởng 1 triệu USD cho đôi vô địch. Ở chung kết, Andrea Vavassori và Sara Errani thắng đôi Casper Ruud và Iga Swiatek 6-3, 5-7, 10-6. Đây cũng là trận duy nhất tại giải thi đấu theo thể thức đôi nam nữ truyền thống ở Mỹ Mở rộng.

Các trận khác đều áp dụng thể thức đấu ba set thắng hai và mỗi set chỉ chạm bốn hoặc năm game, không áp dụng lợi điểm, tie-break diễn ra khi tỷ số là 4-4, và một tie-break 10 điểm cho set thứ ba. Ở vòng đầu, đôi đồng hương Serbia gồm Djokovic và Danilovic thua Daniil Medvedev/Mirra Andreeva 2-4, 3-5, còn đôi Alcaraz và Raducanu thua Jack Draper/Jessica Pegula 2-4, 2-4.

Alcaraz (trái) và Raducanu trong trận vòng đầu đôi nam nữ Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 20/8. Ảnh: Reuters

Năm nay, ban tổ chức Mỹ Mở rộng quyết định làm mới nội dung đôi nam nữ, lọc ra danh sách tinh hoa, quy tụ những tay vợt đánh đơn hay bậc nhất hiện tại. Quyết định này khiến giải đấu mang tính giải trí cao hơn, được quan tâm nhiều hơn, nhưng cũng khiến các tay vợt thuần đánh đôi chịu thiệt vì họ bị cắt suất.

Dù thành công về mặt truyền thông và thu hút nhóm khán giả mới bằng cách quy tụ các ngôi sao, khía cạnh thể thao của Mỹ Mở rộng nội dung đôi nam nữ được các chuyên gia đánh giá là đang bị xem nhẹ. Đôi nam nữ phiên bản 2025 mang dáng dấp của một show biểu diễn hào nhoáng, sinh lợi hơn là một giải Grand Slam thực thụ.

Errani và Vavassori là là cặp chuyên đánh đôi duy nhất góp mặt lần này. Họ nhận suất đặc cách vì là ĐKVĐ mùa trước. Năm ngoái, đôi vợt Italy chỉ chia nhau 200.000 USD cho chức vô địch, còn năm nay phần thưởng tăng gấp năm lần.

"Tôi nghĩ chức vô địch này dành cho toàn bộ những tay vợt chuyên đánh đôi mà không được dự giải", Errani, tay vợt đánh đôi số bốn thế giới của WTA, nói trước đám đông tại sân Arthur Ashe hôm 20/8. Đồng hương Italy của cô, Vavassori cũng đồng tình và nói: "Chúng tôi đã cho thế giới thấy đánh đôi cũng xứng đáng được quan tâm như đánh đơn. Thật tuyệt khi được chơi trên sân đấu tráng lệ với đông đảo khán giả như hôm nay".

Vavassori (trái) và Errani nâng cup vô địch đôi nam nữ Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 21/8. Ảnh: Reuters

Errani và Vavassori ban đầu không có tên dự giải, nhưng nhận vé đặc cách sau khi họ chỉ trích ban tổ chức công khai. "Chúng tôi chưa chắc được dự giải nếu không lên tiếng", Vavassori nói thêm. "Hy vọng trong tương lai, các tay vợt chuyên đánh đôi sẽ được dự những sự kiện hoành tráng như thế này".

Vy Anh