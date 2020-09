Disney hoãn loạt phim bom tấn

Hãng Disney thông báo hoãn chiếu hàng loạt dự án lớn như "Black Widow", "Eternals", "West Side Story" vì dịch.

Theo Variety, ngày 23/9, Dinsey cho biết hoãn hàng loạt bom tấn thêm vài tháng so với dự kiến vì tình hình không khả quan thị trường điện ảnh. Black Widow của Scarlett Johansson sẽ dời lịch tới tháng 5/2021, thay vì ra rạp tháng 11 năm nay. Shang Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals - hai bom tấn khác của Marvel - bị lùi lịch tới nửa cuối năm sau.

Trailer Black Widow Phim riêng về nhân vật Black Widow của Marvel bị hoãn tới năm sau. Video: Disney.

West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg sẽ phát hành tháng 12/2021, muộn một năm so với lịch ban đầu. Trước đó, tác phẩm được các chuyên gia nhận định tiềm năng cho mùa Oscar tới. Deep Water, dự án giật gân của Ben Affleck và bạn gái Ana der Armas cũng chuyển lịch chiếu tới cuối năm sau, thay vì ra mắt tháng 11 năm nay như dự kiến.

Khác với dự đoán, phim hoạt hình Soul của Pixar vẫn giữ lịch ra rạp vào tháng 11. Trước đó, nhiều chuyên gia dự đoán tác phẩm sẽ bị hoãn hoặc công chiếu trực tuyến thay vì ra rạp, giống cách Disney phát hành Mulan. Tác phẩm cũng là dự án đáng chú ý nhất của hãng phim "nhà chuột" từ giờ đến cuối năm.

Sau khi Tenet của Warner Bros. không đạt kết quả như mong đợi tại rạp, nhiều hãng phim lớn liên tục hoãn các bom tấn. Mới đây, Wonder Woman 1984 tiếp tục dời lịch từ tháng 10 sang dịp Giáng Sinh. Bộ phim siêu anh hùng của Gal Gadot trước đó dự kiến ra mắt từ tháng 6. Candyman của Universal cũng bị chuyển sang năm 2021.

Tại Mỹ, các chuyên gia nhận định hai tháng tới không có dự án nào đủ sức kéo khán giả tới rạp. Nhiều người bắt đầu gióng hồi chuông cảnh báo về tương lai của ngành kinh doanh rạp phim.

Đạt Phan (theo Variety)