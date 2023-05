Đinh Quân triển lãm tranh sơn mài trừu tượng

TP HCMHọa sĩ gạo cội Đinh Quân tổ chức triển lãm tranh sơn mài "Thiên Khải" - lấy cảm hứng từ vũ trụ.

Sự kiện đánh dấu sự trở lại sau hơn 10 năm của Đinh Quân, diễn ra từ ngày 27/5 đến 5/6 tại một phòng trưng bày tranh ở quận 1. Vẫn theo đuổi dòng tranh sơn mài trừu tượng, họa sĩ chọn đề tài sáng tác mới - sự khởi nguồn của vũ trụ.

Tác phẩm "Thiên Khải" với dải sáng như các vệt đen đang bốc cháy giữa vầng thái dương. Ảnh: Bến Thành Art

Triển lãm giới thiệu gần 40 bức tranh đa dạng trong các gam màu và tạo hình. Để thể hiện ý niệm về vũ trụ và nhân sinh, ông chọn hai yếu tố căn bản là ánh sáng và bóng tối. Ông đặt tên sự kiện là Thiên khải (Genesis), lấy ý tưởng từ tên chương sách đầu tiên trong Thánh Kinh Cựu Ước.

Theo họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân, bộ sưu tập này tiếp nối nghệ thuật sơn mài truyền thống song đã thoát khỏi hiệu ứng vàng son lộng lẫy để theo đuổi cách biểu hiện riêng. "Nó có thể gấp gáp, bung phá kiểu De Kooning, rắm rối mà buông lơi yểu điệu kiểu Jackson Pollock hay âm ỉ nồng nàn và sâu trầm, mê hoặc kiểu Mark Rothko", Nguyễn Quân nhận xét.



Nhà giám tuyển David Willis đánh giá tác giả có bước chuyển mình lớn trong phong cách sáng tạo nghệ thuật. Theo ông, Thiên khải không chỉ hàm chứa những hình tượng đơn thuần vật lý như vụ nổ Bigbang, quả trứng vũ trụ (cosmic egg), hay các neuron thần kinh đang hoạt động trong não bộ con người, mà còn là sự giao thoa giữa đạo học phương Đông và triết lý phương Tây.

Tác phẩm "Bay" phản chiếu ánh châu quang trải dài trong không gian. Ảnh: Bến Thành Art

Họa sĩ Đinh Quân sinh tại Hải Phòng năm 1964, theo học nghệ thuật tranh sơn mài và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1990. Hơn 30 năm theo nghề, ông tổ chức triển lãm quốc tế ở 15 quốc gia trên thế giới, như Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Mỹ. Một thời gian dài, chủ đề chính trong tranh Đinh Quân là hình tượng phái nữ.

Tác phẩm "Cây" mô phỏng đám mây xanh hình nấm, gợi hình ảnh vụ nổ hạt nhân. Ảnh: Bến Thành Art

Ông có nhiều tác phẩm xuất hiện trong các bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia Malaysia. Ông là một trong 20 họa sĩ Việt Nam có mặt trong triển lãm Tranh sơn mài Việt Nam: một thời kỳ mới tại Trung tâm triển lãm Oakland (California, Mỹ) năm 2000.

Triển lãm do David Willis làm giám tuyển. Ông là nhà phê bình nghệ thuật đến từ New York (Mỹ), chuyên gia về nghệ thuật đương đại Đông Nam Á. Sinh năm 1986 tại Geneva, Thụy Sĩ, ông nhận bằng Cử nhân Nhân học Văn hóa - Xã hội của Đại học Columbia (Mỹ), nhận bằng thạc sĩ Nghệ thuật về Nghị luận và Phê bình nghệ thuật của trường School of Visual Arts. Ông viết bài và giám tuyển cho nhiều tạp chí, phòng trưng bày trên toàn cầu.

Mai Nhật