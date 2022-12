Đinh Hồng Quân thắng võ sĩ Philippines

Bà Rịa - Vũng TàuVõ sĩ Việt Nam thắng điểm trọng tài trước đối thủ người Philippines Arnel Baconaje tại sự kiện Boxing IBF WBO Title Matches "Fortunes of War" tối 10/12.

Hồng Quân (phải) ra đòn trúng mặt Baconaje trong trận đấu ở The Grand Hồ Tràm tối 10/12.

Trước trận so găng ở The Grand Hồ Tràm, Hồng Quân nhận cú sốc khi bị tước đai vô địch IBF châu Á do thừa cân so với quy định. Bên cạnh đó, việc phải giảm đến 13 kg, từ 74 kg xuống 61 kg để đánh hạng Lightweight, khiến thể lực của võ sĩ chủ nhà ít nhiều bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, anh vẫn thi đấu đầy nỗ lực với nguồn sức mạnh tinh thần từ CĐV nhà, và đưa trận đấu vào thế giằng co. Với tốc độ di chuyển cùng khả năng ra đòn nhanh, Arnel Baconaje tung nhiều cú đấm thẳng tốt. Bên cạnh đó, tay đấm Philippines còn thường xuyên né đòn và pha phản công ghi điểm hiệu quả. Hồng Quân đáp lại bằng một số đòn tay sau trúng cằm đối thủ.

Cuối hiệp hai, Hồng Quân tung combo đòn chuẩn xác ép Baconaje vào góc đài. Ở hiệp tiếp theo, anh tiếp tục dồn ép đối thủ, nhưng cũng dính đòn nặng, đặc biệt là cú móc trái.

Trong thế trận ăn miếng trả miếng, hai võ sĩ bước vào cuộc chiến về thể lực. Baconaje chiếm ưu thế khi Hồng Quân suy yếu, khiến tốc độ di chuyển chậm lại. Dù vậy, võ sĩ chủ nhà vẫn có những thời điểm làm khán giả phấn khích với loạt phản công bằng đòn đấm thẳng mặt khiến Baconaje chùn bước, mất thế chủ động. Võ sĩ người Philippines có lúc bị ức chế và tung đòn sai luật.

Trải qua 12 hiệp, Hồng Quân giành chiến thắng tính điểm đồng thuận chung cuộc với tỉ số 114-113, 114-113 và 116-112 từ ba trọng tài quốc tế. Kết quả này khiến Baconaje mất cơ hội trở thành nhà vô địch, và chiếc đai IBF bị bỏ trống.

Nguyễn Văn Hải thắng knock-out đối thủ người Indonesia Paisal Panjaitan. Ảnh: BTC

Các võ sĩ khác của Việt Nam cũng giành những trận thắng quan trọng tại sự kiện hôm qua. Nguyễn Văn Hải, từng giành tám HC vàng quốc gia và ba HC bạc SEA Games, hạ knock-out đối thủ người Indonesia Paisal Panjaitan ở cuối hiệp ba. Phan Minh Quân (23 tuổi) lần đầu lên sàn boxing chuyên nghiệp thắng knock-out kỹ thuật ở hiệp ba trước võ sĩ kỳ cựu của Philippines Mark John Yap, người đã có 31 chiến thắng sau 48 lần thượng đài. Tương tự, Lê Hoàng Hiệp (22 tuổi) lần đầu lên sàn boxing chuyên nghiệp hòa võ sĩ từng giữ đai WBO châu Á – Thái Bình Dương Jetro Pabustan (Philippines).

Đức Đồng