Võ sĩ Đinh Hồng Quân bị tước đai IBF

Bà Rịa - Vũng TàuDo vượt qua số cân nặng so với quy định, võ sĩ Đinh Hồng Quân đã bị tước đai vô địch IBF châu Á ngay trước khi thượng đài.

Theo lịch, tối nay 10/12, Đinh Hồng Quân sẽ thượng đài với Arnel Baconaje để bảo vệ đai vô địch IBF châu Á hạng nhẹ tại sự kiện Boxing IBF WBO Title Matches "Fortunes of War", diễn ra ở The Grand Hồ Tràm. Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra cân nặng tối qua, võ sĩ Việt Nam đã vượt số cân nặng so với quy định của hạng nhẹ là 61 kg. Do đó, Ban tổ chức đã tước đai vô địch IBF của nam võ sĩ Việt Nam.

Võ sĩ Đinh Hồng Quân trước buổi kiểm tra cân nặng hôm qua 9/12. Ảnh: BTC

Giải thích về điều này, HLV Kim Sang Bum, thuộc lò đào tạo Cocky Buffalo, đơn vị chủ quản của Hồng Quân cho biết: "Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và Philippines, lượng cơ bắp của Hồng Quân phát triển vượt bậc khiến cân nặng tăng lên, một phần đến từ nhu cầu theo kịp các bài tập rất nặng trong quá trình tập huấn từ các chuyên gia nước ngoài. Sau khi trở về nước, Hồng Quân tiến hành giảm 13 kg từ 74 kg xuống 61 kg để đánh hạng cânlightweight tại trận đấu lần này. Hồng Quân đã sử dụng phương pháp cắt nước được áp dụng thành công rất nhiều của các võ sĩ MMA hàng đầu thế giới. Nhưng rất tiếc là cơ thể của Hồng Quân đã không đáp ứng được phương pháp này, dù đã cố gắng".

Ông bầu người Hàn Quốc không tiết lộ võ sĩ Việt Nam bị lố bao nhiêu kg. Các giám sát quốc tế đã cho Hồng Quân thêm hai tiếng để có thể trở về cân nặng tiêu chuẩn, nhưng để đảm bảo sức khỏe thi đấu và tránh nguy cơ đột quỵ, HLV cùng ban tổ chức, ban giám sát cũng như y tế chuyên môn đã quyết định ngưng cắt cân tiếp.

"Chúng tôi ưu tiên sức khoẻ của võ sĩ tham gia trận đấu theo nguyên tắc 'tính mạng con người là trên hết'. Sau trận đấu này, chúng tôi dự định sẽ đưa Hồng Quân lên tranh tài ở hạng super lightweight. Chúng tôi sẽ đánh giá lại sức khỏe của cậu ấy và tham khảo các phương pháp khác để đảm bảo số cân trong các trận đấu sau", ông Kim nói.

HLV Kim Sang Bum giải thích về cân nặng vượt quá quy định của võ sĩ Đinh Hồng Quân. Ảnh: BTC

Dù bị tước đai, Hồng Quân vẫn được lên sàn tranh tài với Arnel Baconaje tối nay nhưng kết quả chỉ được tính như một trận thượng đài chuyên nghiệp bình thường. Nếu thắng, võ sĩ Philippines sẽ nhận đai vô địch. Trường hợp Hồng Quân thắng, chiếc đai sẽ được bỏ trống và IBF sẽ sắp xếp một trận tranh đai khác để tìm ra nhà vô địch mới.

Hồng Quân vẫn có thể tiếp tục thi đấu ở hạng nhẹ, nếu như chứng minh được khả năng đảm bảo cân nặng trước các tổ chức quyền Anh quốc tế. Nếu không, anh sẽ bắt buộc phải chuyển lên một hạng cân để thi đấu.

Hồng Quân không còn được giữ đai IBF, nhưng trận đấu hôm nay vẫn là tâm điểm của sàn đấu khi hai võ sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Trong khi Hồng Quân sang tận Philippines thọ giáo huyền thoại Manny Pacquiao, Arnel Baconaje đã cùng tập luyện với "quái vật võ thuật Nhật Bản" Naoya Inoue. Baconaje tự tin tuyên bố sẽ hạ knock-out Hồng Quân bằng những bí kíp đã học được từ Naoya Inoue. Ngược lại, Hồng Quân cũng bật mí chuyện được Pacquiao truyền cho nhiều kinh nghiệm thi đấu và sẽ chứng minh bằng màn thể hiện trên sàn.

Đinh Hồng Quân vẫn thượng đài để đấu Arnel Baconaje nhưng không được tính đai IBF.

Các trận đánh chú ý khác hôm nay là Charly Suarez - Defry Paululu (tranh đai IBF Châu Á hạng super-featherweight dự kiến 12 hiệp), Nguyễn Văn Hải - Paisal Panjaitan (hạng lightweight trong bốn hiệp), Phan Minh Quân - Mark John Yap (hạng super-featherweight, bốn hiệp), Lê Hoàng Hiệp - Jetro Pabustan (hạng super-bantamweight, bốn hiệp) và Thái Hoàng Huy - JonJon Estrada (hạng featherweight, bốn hiệp).

Đức Đồng