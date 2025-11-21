Dinh dưỡng chuyên biệt cho người bệnh thận

Dòng sản phẩm Leisure Kidney 1, 2 của Orgalife với công thức cải tiến, giúp giảm tải chuyển hóa và hỗ trợ phục hồi chức năng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân thận.

Sản phẩm dinh dưỡng y học được Orgalife phối hợp cùng chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại các bệnh viện lớn nghiên cứu cho người bệnh thận. Kết quả lâm sàng cho thấy, sau 4 tuần sử dụng Leisure Kidney 2, có sự giảm tỷ lệ về bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng (từ 80% trước can thiệp về 40% sau can thiệp; albumin cải thiện đáng kể sau can thiệp, trong khi nồng độ trung bình ure, creatinine cũng đồng thời giảm so với trước can thiệp). Đối với sản phẩm Leisure Kidney 1, giảm 78% nguy cơ suy dinh dưỡng nặng sau hai tuần sử dụng ở người bệnh thận mạn chưa lọc máu ngoài thận.

Leisure Kidney 1 (soup uống dinh dưỡng cho người bệnh thận cần giảm protein) và Leisure Kidney 2 (soup uống dinh dưỡng cho người bệnh thận có lọc máu), giúp giảm tải chuyển hóa, hỗ trợ phục hồi chức năng thận và cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Orgalife

Đặc biệt, cả hai dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ thủy phân protein thành các peptides chuỗi ngắn, dễ hấp thu, giảm gánh nặng tiêu hóa và chuyển hóa cho thận. Nhờ đó, người bệnh có thể bổ sung đạm chất lượng cao mà không làm tăng ure hoặc amoniac máu.

Theo của ông Nguyễn Nhất Phi - Phó tổng giám đốc Orgalife, công thức Leisure Kidney được xây dựng theo khuyến nghị của ESPEN (Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm sàng châu Âu) và tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo cân bằng giữa năng lượng, đạm, chất béo và khoáng chất. Sản phẩm được tiệt trùng UHT, đóng gói vô trùng, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường mà vẫn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.

Mặt khác, ở bệnh nhân thận mạn, rối loạn chuyển hóa đạm là vấn đề cốt lõi. Khi chức năng lọc suy giảm, ure và sản phẩm nitơ tích tụ, gây tăng ure huyết và nhiều rối loạn khác. Thay vì cắt giảm hoàn toàn đạm như trước đây, hướng tiếp cận hiện nay là "đạm tinh chọn" - bổ sung nguồn đạm dễ hấp thu, giá trị sinh học cao và điều chỉnh liều lượng theo giai đoạn bệnh và tình trạng dinh dưỡng.

Leisure Kidney 1 là công thức dinh dưỡng dạng soup, được thiết kế cho người bệnh thận mạn chưa lọc máu hoặc giai đoạn cần hạn chế protein trong khẩu phần. Mỗi khẩu phần cung cấp năng lượng cân đối từ carbohydrate và chất béo, trong khi hàm lượng protein được kiểm soát thấp (9% trên tổng năng lượng) giúp bảo tồn chức năng thận. Hàm lượng Na, K, P được kiểm soát, giúp ổn định điện giải, hạn chế phù và tăng huyết áp. Carbohydrate phức hợp hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định. Sản phẩm còn bổ sung vitamin nhóm B, C, E, kẽm, selen và chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch và hạn chế stress oxy hóa trên tế bào thận.

Leisure Kidney 2 thiết kế cho người bệnh thận mạn giai đoạn đang lọc máu chu kỳ hoặc sau lọc máu, có nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng cao hơn để bù lại lượng đạm mất đi trong quá trình điều trị. Với hàm lượng protein cao hơn (20% trên tổng năng lượng), Leisure Kidney 2 từ nguồn đạm thủy phân dễ hấp thu, giúp bù đạm nhanh, phục hồi khối cơ và duy trì cân bằng nitơ. Tỷ lệ năng lượng từ chất béo và carbohydrate được tối ưu, giúp cung cấp năng lượng cao nhưng không làm tăng đường huyết hay cholesterol. Khoáng chất được kiểm soát giúp hỗ trợ duy trì cân bằng điện giải sau lọc máu. Sản phẩm bổ sung vitamin nhóm B, C, E cùng kẽm, selen, giúp giảm viêm, hỗ trợ tăng sức đề kháng và chống stress oxy hóa - yếu tố thường gặp ở bệnh nhân lọc máu lâu dài.

Tình trạng mắc bệnh thận mạn đang gia tăng nhanh tại Việt nam. Nguồn: Pinterest

Hiện nay, gánh nặng bệnh thận mạn đang gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu và được dự báo sẽ trở thành nguyên nhân đứng thứ 5 gây giảm số năm sống của con người trên thế giới vào năm 2040. Điều đáng lưu ý là gánh nặng của bệnh thận mạn tăng nhanh hơn ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, ước tính có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, chiếm 10,1% dân số. Tử vong do bệnh thận mạn đứng thứ 8 trong số 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Ghi nhận tại Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai), mỗi ngày có khoảng từ 30 đến 40 ca suy thận mới, trong đó có không ít bệnh nhân còn rất trẻ, thậm chí dưới 30 tuổi. Đáng lo ngại hơn, có những trường hợp chỉ mới 15 - 16 tuổi đã được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, phải điều trị suốt đời bằng chạy thận nhân tạo.

Thế Đan