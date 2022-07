Đình chỉ công tác nhân viên soi chiếu để lọt dao lên máy bay

TP HCMNhà chức trách sân bay Tân Sơn Nhất đã đình chỉ công tác nam nhân viên an ninh soi chiếu nhằm làm rõ hành vi để lọt dao trong hành lý của khách.

Nam nhân viên bị đình chỉ từ ngày 19/7, hiện chưa rõ kéo dài bao lâu.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, trong quá trình kiểm soát an ninh đối với hành khách đi chuyến bay VN208 ngày 18/7, nam nhân viên làm nhiệm vụ soi chiếu đã không phát hiện con dao ở vị trí khó quan sát trong hành lý xách tay. Camera khu vực cho thấy nhân viên này làm việc đúng vị trí, tư thế. Người này đã có 13 năm kinh nghiệm công tác.

Cũng theo vị này, sân bay Tân Sơn Nhất đang trong giai đoạn cao điểm, sản lượng khách tăng kỷ lục, mỗi ngày có hơn 700 chuyến bay, khoảng 100.000 lượt khách qua cảng, vì vậy lực lượng kiểm soát an ninh soi chiếu chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, công tác an ninh an toàn hàng không vẫn phải đảm bảo.

Hành khách mang dao lên chuyến bay VN208 sáng 18/7. Ảnh: DĐHK

Theo Nghị định 162, với lỗi để vật phẩm nguy hiểm lên máy bay, nhân viên an ninh soi chiếu có thể bị phạt 1-3 triệu đồng. Nếu hành vi uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không, mức phạt có thể tới 10 triệu đồng. Nếu phát hiện lỗi nghiêm trọng, cố ý, nhân viên an ninh có thể bị thu giấy phép hành nghề.

Sáng 18/7, trên chuyến bay VN208 từ Tân Sơn Nhất đến Nội Bài, tiếp viên hàng không phát hiện một vị khách lớn tuổi mang con dao dài khoảng 20 cm ra gọt trái cây. Tiếp viên đã lập biên bản và thu giữ con dao.

Theo quy định, các loại dao lam, dao rọc giấy, dao có lưỡi (không bao gồm cán dao) dài trên 6 cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10 cm đều bị cấm mang lên khoang khách của máy bay, khu vực hạn chế sân bay. Nếu vi phạm, hành khách có thể bị phạt từ 7 đến 10 triệu đồng.

Anh Duy