Đình Bắc lần đầu ghi bàn sau 500 ngày ở V-League

Hà NộiTiền đạo Nguyễn Đình Bắc ghi cú đúp giúp Công an Hà Nội hạ Đà Nẵng 5-1 ở vòng 17 V-League 2025-2026, tối 4/4.

Phút 30, trận đấu trên sân Hàng Đẫy, Nguyễn Quang Hải chuyền bổng ra sau lưng hàng thủ đã dâng cao của Đà Nẵng. Đình Bắc bứt tốc, đẩy bóng vượt qua Nguyễn Văn Toản khi thủ môn này lỡ trớn ra ngoài vòng cấm. Tiền đạo chủ nhà dốc bóng vào vòng 5m50 rồi mới dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-0.

Đây là bàn đầu tiên của tiền đạo sinh năm 2004 tại V-League 2025-2026. Bàn gần nhất của Đình Bắc diễn ra ở vòng 9 mùa trước, trong trận thắng Bình Định (nay là Quy Nhơn United) ngày 20/11/2024.

Đến phút 70, hàng thủ Đà Nẵng tiếp tục mắc sai lầm, giúp Leo Artur có bóng. Từ đường chọc khe của đồng đội, Đình Bắc đối mặt Văn Toản và sút từ sát vòng cấm vào góc thấp bên trái. Anh sau đó chạy về cột cờ góc, ăn mừng bằng kiểu nhảy xoay của thần tượng Cristiano Ronaldo.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 4-1 trong trận thắng Đà Nẵng 5-1 ở vòng 17 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 4/4/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Đình Bắc bước vào trận đấu này với tinh thần và thể lực sung mãn. Anh không góp mặt ở trận đấu bù vòng 13 khi CAHN hạ Đà Nẵng 1-0, do bị treo giò vì nhận ba thẻ vàng. Tiền đạo quê Nghệ An cũng không được triệu tập lên ĐTQG do án treo giò hai trận, vì thẻ đỏ từ trận tranh giải ba U23 châu Á 2026 thắng Hàn Quốc. Tận dụng quãng thời gian này, Đình Bắc cùng gia đình đi du lịch Phú Quốc. Quyết định này được HLV Mano Polking ủng hộ, với mong muốn học trò tài năng có tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào giai đoạn nước rút.

Đình Bắc thường đạt phong độ cao ở ĐTQG và U23 Việt Nam từ đầu năm 2025, với 10 bàn sau 18 trận. Tuy nhiên, phong độ ấy không được thể hiện tại CAHN, khi mới ghi 5 bàn sau 28 trận trên mọi mặt trận mùa này. Tính riêng tại V-League, Đình Bắc có 5 bàn qua 42 trận cho Quảng Nam và CAHN qua ba mùa giải.

Nguyễn Quang Hải rời sân bằng cáng sau khi gặp chấn thương ở chân trái. Ảnh: Hoàng Huynh

Sau đợt FIFA days cuối tháng 3, HLV Polking vẫn dùng 6 cái tên được triệu tập lên ĐTQG, gồm thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, tiền vệ Quang Hải và Lê Phạm Thành Long. Với phong độ cao, CAHN nhanh chóng kiểm soát thế trận và dẫn 2-0 nhờ cú đúp của Stefan Mauk ở phút 7 và 24.

Xen giữa hai bàn của Đình Bắc, Vũ Văn Sơn đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số cho Đà Nẵng. Nhưng đến phút 83, Lê Văn Đô ấn định chiến thắng 5-1 cho chủ nhà.

Đình Bắc lần đầu ghi bàn sau 500 ngày ở V-League

Chiến thắng đậm giúp CAHN củng cố đầu bảng V-League với 44 điểm, hơn đội nhì Thể Công 10 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Đà Nẵng vẫn đứng thứ 13 với 12 điểm, nhưng chỉ còn hơn đội cuối bảng PVF-CAND hiệu số bàn thắng thua (-11 so với -15).

Vết gợn duy nhất trong chiến thắng của CAHN là việc Quang Hải chấn thương vào cuối trận. Anh bị Quế Ngọc Hải phạm lỗi từ phía sau khi đang khống chế bóng và tiếp đất. Tiền vệ này ôm chân trái với vẻ đau đớn, rồi phải rời sân bằng cáng.

Đội hình xuất phát

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, Adou Leygley Minh, Phạm Minh Phúc, Stefan Mauk, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur

Đà Nẵng: Văn Toản, Quế Ngọc Hải, Đức Anh, Vũ Văn Sơn, Đỗ Phi Long, Hồng Phúc, Đặng Anh Tuấn, Joel Lopez, Phan Văn Long, Phạm Đình Duy, Lucas Ribamar.

Hiếu Lương