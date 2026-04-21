Dillan - chàng Việt kiều thành ca sĩ hút fan

Anh làm thực tập sinh cho một công ty giải trí của Hàn Quốc trong ba năm nhưng giấu bố mẹ. Dillan từng làm thêm tại các quán cà phê để có tiền trang trải sinh hoạt. Đến khi xuất hiện tại sân chơi âm nhạc Asia Super Young (Trung Quốc), Starlight Boys (Hàn Quốc), anh mới dám nói cho gia đình biết.

Theo Dillan, lúc đầu mọi người sốc nhưng sau đó đồng ý để anh tự quyết định tương lai. "Sự tin tưởng của bố mẹ, chị gái là động lực lớn để tôi theo đuổi giấc mơ. Mỗi khi gặp thử thách, tôi nghĩ về họ để vững tin hơn", ca sĩ nói.