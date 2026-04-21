Dillan - chàng Việt kiều thành ca sĩ hút fan

Ngày 16/4, Dillan phát hành ca khúc VVIP đánh dấu bước hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. "Tôi chờ đợi lần ra mắt này suốt nhiều tháng qua. Tôi biết ơn vì nhận được nhiều tình yêu, sự cổ vũ của khán giả", anh nói.
Tên bài hát viết tắt của cụm từ "very very important people" (Những người rất quan trọng). Khác với cách hiểu VVIP gắn với sự xa xỉ hay đặc quyền, Dillan muốn gửi thông điệp về sự gắn kết, tôn vinh những người đứng sau tạo dựng thành công của một nghệ sĩ. Nội dung MV lấy cảm hứng từ chặng đường theo đuổi âm nhạc của Dillan - từ thực tập sinh đến lúc bước lên sân khấu lớn.
Qua sản phẩm đầu tay, Dillan muốn cho khán giả thấy sự nghiêm túc với nghề thay vì đặt mục tiêu tạo hit. Anh tên đầy đủ Dillan Hoàng Phan, sinh năm 2000 ở Huế nhưng theo gia đình sang Mỹ định cư lúc một tuổi. Lên sáu tuổi, Dillan yêu thích Kpop, dần tìm cách thuyết phục người thân để theo đuổi âm nhạc.
Anh làm thực tập sinh cho một công ty giải trí của Hàn Quốc trong ba năm nhưng giấu bố mẹ. Dillan từng làm thêm tại các quán cà phê để có tiền trang trải sinh hoạt. Đến khi xuất hiện tại sân chơi âm nhạc Asia Super Young (Trung Quốc), Starlight Boys (Hàn Quốc), anh mới dám nói cho gia đình biết.
Theo Dillan, lúc đầu mọi người sốc nhưng sau đó đồng ý để anh tự quyết định tương lai. "Sự tin tưởng của bố mẹ, chị gái là động lực lớn để tôi theo đuổi giấc mơ. Mỗi khi gặp thử thách, tôi nghĩ về họ để vững tin hơn", ca sĩ nói.
Theo Dillan, lúc đầu mọi người sốc nhưng sau đó đồng ý để anh tự quyết định tương lai. "Sự tin tưởng của bố mẹ, chị gái là động lực lớn để tôi theo đuổi giấc mơ. Mỗi khi gặp thử thách, tôi nghĩ về họ để vững tin hơn", ca sĩ nói.
Khi nhận được lời mời từ đơn vị sản xuất show Anh trai say hi, anh quyết định về nước để tìm cơ hội phát triển. Trong chương trình, Dillan gây chú ý nhờ các yếu tố: thực tập sinh quốc tế, có gương mặt sáng, cao 1,76 m, khả năng làm chủ sân khấu.
Dillan trong bài thi Người yêu chưa sinh ra - ca khúc nổi bật của show - cùng OgeNus, BigDaddy, Hustlang Robber, Phúc Du.
Hạn chế của Dillan là tiếng Việt chưa sành sỏi. Ở hậu trường, anh thường mang theo cuốn Từ điển Tiếng Việt để tra cứu mỗi lần gặp khó khăn trong giao tiếp. Khi làm việc nhóm, Dillan được đàn anh như BigDaddy (phải), OgeNus dạy cách phát âm.
Các tiết mục có Dillan góp mặt như Vô số lần tình cờ, Người yêu chưa sinh ra, Đa nghi đều đạt triệu view. Ở Live Stage 3, anh được bầu làm đội trưởng. Ca sĩ cho biết nhờ tiếp xúc ca sĩ gạo cội Vpop như Bảo Thy (giữa) trong khuôn khổ chương trình, anh học hỏi thêm kỹ năng làm nghề.
Tiết mục Makeup của đội Dillan.
Từ chàng trai ít người biết đến, Dillan có fan club hút hàng chục nghìn thành viên. Hôm 29/3, hàng trăm fan di chuyển gần 150 km từ TP HCM về Đồng Nai để cổ vũ thần tượng tại một sự kiện. "Tôi xúc động khi thấy các bạn đội nắng hay đứng chờ mình giữa đêm sau mỗi lần xong show", anh nói.
Dillan được khán giả trẻ chào đón trên thảm đỏ gala Vietnam iContent Awards 2025 hồi đầu năm ở TP HCM.
Giọng ca Gen Z cho biết đang thích nghi với môi trường showbiz. Thời gian đầu, anh choáng ngợp trước nhiều thứ nhưng dần quen nhờ sự giúp đỡ của êkíp. Các đồng nghiệp như Vương Bình (trái), Nhâm Phương Nam nhận xét Dillan nỗ lực từng ngày như rèn tiếng Việt, học cách giao lưu với fan.
Theo ca sĩ, quá trình được đào tạo tại nước ngoài giúp anh thêm vững vàng. "Tôi từng trải qua cường độ học thanh nhạc, tập vũ đạo khắc nghiệt lúc làm thực tập sinh. Nhờ đó, tôi rèn được tính kỷ luật, không bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc", anh nói.
Dillan cho biết sống ở Mỹ nhưng bố mẹ thường dạy anh tiếng mẹ đẻ, giữ các nét văn hóa truyền thống. Ca sĩ thích nói giọng của người Huế và thưởng thức ẩm thực địa phương, trong đó mê nhất món bún mắm nêm. Trong ảnh, ca sĩ đón Tết Bính Ngọ sau nhiều năm xa quê.
Dillan nói giọng Huế cảm ơn gia đình.
Thế mạnh của Dillan là vũ đạo. Trong sản phẩm đầu tiên, êkíp chọn cho anh ca khúc có tiết tấu kết hợp bản phối sôi động. Anh cho biết đang bắt tay làm E.P, kết hợp nhiều producer tên tuổi, dự kiến ra mắt giữa năm.
Khả năng nhảy của Dillan.
Tân Cao
Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp