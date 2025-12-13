7 ca khúc triệu view tại 'Anh trai say hi' mùa hai

'Người như anh xứng đáng cô đơn' - 9,2 triệu view

Trước gala trao giải vào tối 13/12, ban tổ chức thống kê các tiết mục triệu view. Người như anh xứng đáng cô đơn - bài thi tại Live Stage 1 của Vũ Cát Tường, Negav, Karik, Ngô Kiến Huy, JeyB (từ trái qua) - đứng đầu về lượt xem.

Ca khúc từng giành top 1 trending YouTube Việt Nam, đứng thứ chín trong top video âm nhạc thịnh hành toàn cầu, thứ 36 tại Nhật Bản, thứ tư tại Canada, theo thống kê của Kworb.