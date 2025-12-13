7 ca khúc triệu view tại 'Anh trai say hi' mùa hai

'Người như anh xứng đáng cô đơn' - 9,2 triệu view
Trước gala trao giải vào tối 13/12, ban tổ chức thống kê các tiết mục triệu view. Người như anh xứng đáng cô đơn - bài thi tại Live Stage 1 của Vũ Cát Tường, Negav, Karik, Ngô Kiến Huy, JeyB (từ trái qua) - đứng đầu về lượt xem.
Ca khúc từng giành top 1 trending YouTube Việt Nam, đứng thứ chín trong top video âm nhạc thịnh hành toàn cầu, thứ 36 tại Nhật Bản, thứ tư tại Canada, theo thống kê của Kworb.
Nhạc phẩm có giai điệu nhẹ nhàng nhưng day dứt, nói về tâm trạng của chàng trai không thể đến được với người mình yêu. Nhóm đầu tư sân khấu, mô phỏng năm toa tàu, kết hợp hiệu ứng gắn với mỗi ca sĩ. Tiết mục giành chiến thắng tại vòng thi.
'Hermosa' - 6,3 triệu view
Ca khúc do Sơn.K, CongB, buitruonglinh, Mason Nguyễn, Tez trình diễn tại Live Stage 1. Tựa Hermosa có nghĩa là "người đẹp" trong tiếng Tây Ban Nha. Nhóm thực hiện bản phối với tiết tấu sôi động theo phong cách Latin.
Năm thành viên đều là gương mặt Gen Z nổi bật của mùa thi. Video từng đứng top 1 iTunes Vietnam, đồng thời vào top 3 YouTube Music Charts, xuất hiện trên Apple Music.
Sân khấu được nhóm dàn dựng lấy cảm hứng từ một triển lãm tranh - nơi năm chàng trai hóa thân thành các tên trộm, đến để chinh phục "nàng thơ". Phần trang phục, vũ đạo sôi động cũng trở thành điểm nhấn.
'Độc nhất vô nhị' - 6,2 triệu view
Phần trình diễn của Liên quân 2 do Karik dẫn dắt khuấy động sân khấu vòng đầu tiên. Bài hát có phần âm nhạc bắt tai, phối theo phong cách dance kết hợp điện tử.
Ca khúc mang thông điệp tôn vinh sự tự tin và khác biệt, thể hiện bản sắc riêng. Tiết mục từng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng như Top một YouTube Charts, iTunes Việt Nam, đồng thời giúp đội giành chiến thắng tại Live Stage 1.
'Sớm muộn thì' - 5,7 triệu view
Bài thi nằm trong tập tám do Hustlang Robber, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam và khách mời Lamoon thể hiện. Sau khi lên sóng, nhạc phẩm tạo hiệu ứng truyền thông với các thành tích: top một Trending Vietnam, top 5 YouTube Chart. Một đoạn nhạc 20 giây trong tiết mục của thành viên Jaysonlei còn gây sốt trên TikTok khi người dùng lồng ghép nhiều hình ảnh, tạo nên phút giây giải trí.
Ca khúc lấy cảm hứng từ biển cả và những chuyến đi vượt sóng, truyền tải thông điệp bình an, hướng đến ngư dân, thủy thủ ngoài khơi. Theo bình luận của khán giả, tiết mục có sức lan tỏa nhờ giai điệu tích cực tươi sáng.
'Chill guys ngon zai' - 5 triệu view
Màn thi do Liên Quân một trình diễn tại tập mở đầu của show. Nhóm gồm các thành viên BigDaddy, Ogenus, B Ray, Phúc Du, Hustlang Robber, Rio, Khôi Vũ, Lohan, Bùi Duy Ngọc, Đỗ Hoàng Dương, lần đầu kết hợp nhưng tạo sự ăn ý. Không thắng tiết mục Độc nhất vô nhị của Liên quân 2 tại cùng vòng đấu nhưng ca khúc được nhiều khán giả yêu thích.
Ca khúc mang màu sắc hip hop pha tech-house. Phần điệp khúc có nhiều câu dễ nhớ theo phong cách vui vẻ. Về ý tưởng sân khấu, nhóm xây dựng hình tượng các chàng trai tự tin.
'Người yêu chưa sinh ra' - 4,6 triệu view
Tiết mục do đội trưởng OgeNus chỉ đạo, biểu diễn cùng BigDaddy, Hustlang Robber, Dillan Hoàng Phan, Phúc Du. Tinh thần của ca khúc gốc nói về tình yêu đôi lứa. Trong quá trình dựng bài, nhóm quyết định thay đổi góc nhìn, lấy tình yêu âm nhạc làm chủ đạo.
Mỗi người được chia câu, bè phối, trong đó OgeNus mang tới màn melodic rap, Phúc Du - BigDaddy rap đôi, còn Dillan Hoàng Phan hát tiếng Anh.
Bài hát mang tinh thần hài hước theo phong cách city pop. Sân khấu dàn dựng với tông hồng, xanh da trời, thể hiện thông điệp lạc quan, yêu đời. Điệp khúc có câu: "Vì ngày đó em vẫn chưa sinh ra. Vì ngày đó chưa biết tên nàng là - đô rê mi fa sol la" được lặp đi lặp lại.
'Đoạn kịch câm' - bốn triệu view
Sau khi nhận đề bài cho vòng Live Stage 3, nhóm gồm CongB, Negav, B Ray, Cody Nam Võ, Thái Ngân và khách mời Mỹ Mỹ quyết định làm mới theo phong cách pop, funk, house, tạo không khí sôi động như một bữa tiệc âm nhạc.
Bài thi được khán giả chấm điểm cao giúp đội của CongB bảo toàn lực lượng để đi tiếp vào vòng trong. Sau khi phát hành, ca khúc nhanh chóng đạt vị trí đầu bảng xếp hạng realtime của một số trang âm nhạc.
Mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc lẫn thế hệ ca sĩ Gen Z. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm do khán giả trường quay quyết định.
Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube,TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp